Akce kulový blesk u konce. Plzeňský kanonýr Krmenčík už patří belgickým Bruggám

Byla to doslova akce kulový blesk. Ve středu dorazila výprava fotbalistů Viktorie Plzeň na soustředění do Španělska a ještě ten den večer za ní dorazila nabídka z belgických Brugg. S eminentním zájmem o Michaela Krmenčíka. „Na rozdíl od všech předešlých byla velice seriózní a splňovala veškeré naše požadavky. Proto jsme ji přijali a dali Krmenčíkovi souhlas, aby hned odletěl do Belgie na zdravotní prohlídku,“ potvrdil generální manažer Viktorie Adolf Šádek. Plzeňský kanonýr prohlídkou prošel, takže ve čtvrtek byl jeho transfer stvrzen.