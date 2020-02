Slavii začíná éra po Součkovi, Trpišovský však chce jarní část ligy vyhrát i bez kapitána

A je to tady. Mistrovské Slavii začíná éra po Součkovi. „A také po Škodovi a Hušbauerovi,“ připomíná kouč ligového lídra Jindřich Trpišovský kompletní „Svatou trojici“, o kterou v zimě přišel a bez níž bude jarní ligou kráčet za obhajobou titulu. Povinnou, protože alternativu v Edenu ani nepřipouští. I vzhledem k šestnáctibodovému náskoku, který Slavii k mistrovskému primátu předurčuje. „Náskok neřeším, prvním jarním kolem pro nás začíná nová soutěž. A já ji chci vyhrát,“ je Trpišovský přesvědčen, že i bez Součka a spol. si poradí a patnáct nadcházejících zápasů zvládne.

Slavia má pro druhou půlku sezony čtyři cíle. Jaké to jsou?

Samozřejmě, teď bude muset jeho tým přepnout na jiný modus.

„Naše hra se pochopitelně změní, protože těžko se hledají a nahrazují vlastnosti, které měl Souček. Byl osobností. Kapitánem, nejlepším střelcem, nejlepším hlavičkářem, pomalu posledním vysokým hráčem v sestavě, přirozeným vítězem," uvědomoval si trenér Trpišovský už během zimní přípravy, co všechno Souček pro jeho tým znamenal a s čím vším se bude muset na jaře vytasit, aby ho nahradil.

„Zásah do typologie týmu to je, takže musíme reagovat jako tým a týmovým výkonem Součka nahradit. Brát přitom samozřejmě v potaz soupeře, terén, typ zápasu. Jiné to bude v neděli na Bohemce, jiné za týden proti Opavě," připouští, že vršovické derby s Klokany bude prubířským kamenem éry po ochodu kapitána.

„Trochu komplikovaným tím, že se budeme muset obejít bez zraněného Laca Takácse a vykartovaného Oscara," připomíná slávistický kouč absenci dvou hráčů, bez nichž se bude muset obejít také. „Ale na druhou stranu by už měli být v pořádku Stanciu i Traoré, jejichž zranění vypadala vážnější, než byla.

Šestnáctibodový náskok by měl pochopitelně trenérovi život usnadnit a ulehčit. Zvlášť, když slávistická generalita ho neúkoluje tím, kdy má k titulu dokráčet a jakou rekordní sérii třeba přitom překonat.

„Titul chci, protože pro mě osobně by byl třetím za dobu, co v Edenu působím. Ale je mi jedno, s jakým náskokem ho získáme. Klidně mi postačí bod či dva, hlavní je, abychom ho získali," mluvil ostatně i předseda klubového představenstva Jaroslav Tvrdík v trenérově přítomnosti o tom, že jaro by se mělo nést v Edenu ve znamení přestavby, kterou mistrovská korunovace pochopitelně završí.

„I s odchovanci máme v kádru devět mladých hráčů, z nichž tomu nejstaršímu je třiadvacet let. Dva z nich chceme zabudovat do sestavy, od ostatních čekám, že se porvou o sestavu a místo v užším kádru také," přitakává Trpišovský, že je s úkolem pro jaro srozuměn.

„Povedlo se přivést Zimu a Hellebranda, což bylo důležité. Ti dva se mohou stát velkou budoucností Slavie," kvituje příchod mladých akvizic, o které hodně stál a s nimiž vykročí za cílem, který si sám dal.

Vyhrát i jarní část ligy.

„Co bylo na podzim, je pryč. Liga pro mě začíná v neděli a beru to tak, jako bychom měli nula bodů. Čeká nás nepříjemný start a těžké jaro. Třeba Plzeň vypadala v přípravě velice dobře, kvalitní jsou i ostatní soupeři figurující v tabulce pod námi. Jarní část ligy ale chci vyhrát," potvrzuje slavistický trenér, že ze svých ambicí neubral ani „ň" , byť pro něho začíná éra po Součkovi.