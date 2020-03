Vzadu děláme strašně moc chyb, tři body jsme si nezasloužili, přiznal jablonecký útočník Chramosta

Vyloučený olomoucký fotbalista Pablo González odchází do šatny.

Prohrávali jste 0:1, pak byl v 38. minutě vyloučen González, ale z dlouhé přesilovky jste vytěžili jen vyrovnání a tedy jeden bod. Jaké z toho máte pocity?

Těžko říct, jsou takové smíšené. Přežili jsme klinickou smrt, když na konci poločasu šli domácí ve dvou sami na gólmana, nepochopil jsem, že to nedali, ve druhé půli byl zase Vepřek sám před bránou a podle mě to z ní vykopl a na samém konci jsme mohli my rozhodnout. Zkrátka, zvláštní zápas, remíza je asi spravedlivá.

Po středeční pohárové prohře v Olomouci (1:3) váš kouč Petr Rada kritizoval chyby v defenzivě. Jenže těch okének v ní bylo i teď dost, že?

Je to tak. Vzadu nám to vůbec nevyšlo. Pouštěli jsme za sebe jasné balony, vyráběli tam obrovské minely. Nevím... Tu středu jsme důkladně rozebrali. Řešili jsme koncentraci, a že směrem dopředu bylo málo pohybu. To se zlepšilo, ale zase jsme udělali spoustu individuálních, zbytečných chyb.

Dvakrát vám pomohlo video. Jednou sudí na základě VAR odvolal gól Chytila, podruhé vyloučil Gonzáleze. Co na to říkáte?

Je to pravda. Někdo si na to video stěžuje, někdo ne. Dnes jsme byli my na té straně, při které v tomto směru stálo štěstí. I z tohoto pohledu je pro nás bod dobrý.

Neměli jste si v početní výhodě vytvořit více šancí?

Oni byli hodně stažení, a tak bylo těžké se přes ně prokousat. Příležitosti na góly jsme přesto měli, jen jsme je neproměnili. Tři body jsme si však za dnešek asi nezasloužili.

Získali jste ale přece jen bod z venku. Můžete se od něj odpíchnout?

Ano. Je to plusový bod a musíme ho brát. Tabulka je hodně našlapaná, kdyby Sigma vyhrála, byla by těsně za námi, a tak i z tohoto pohledu je dobré, že jsme odstup udrželi.

Po delší době jste nastoupil v základu. Jak jste si to užil?

Těšil jsem se na zápas a myslím, že jsem měl i hodně balonů. Jen do šancí jsem se měl dostat vícekrát. Když mi to ale takto půjde, budu spokojený.

Podobné zápasy jste na podzim zvládali, a to díky třeba Martinu Doležalovi, který se na jaře zatím ještě netrefil...

Vnímáme to a on samozřejmě také. Tvrdě na sobě na tréninku pracuje. Jsem přesvědčen, že jak dá jeden gól, začne mu to tam padat.