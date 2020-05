Hrát je super, týmy ale na zápas co tři dny nejsou připravené, říká ostravský Jánoš

„Svým způsobem jsem přerušení soutěže přivítal. Vypadalo to, že tato sezona bude pro mě fakt špatná. I když jsem si ji zatím kazil sám," říká Jánoš. Nyní už je fit a těší se na úterní restart soutěže na hřišti Příbrami (od 18 hodin).

Jak jste si zranění ramena vlastně způsobil?

Může za to můj styl. Bránil jsem protihráče, aby nedal centr a on se možná trochu lekl. Šel jsem do skluzu, což dělám pořád, ale ruku jsem nechal pod sebou a soupeř na mě dopadl. Být to někdo menší a lehčí, třeba by rameno vydrželo, ale Vojta Kubista má skoro dva metry. K tomu už nějakou dobu fotbal hraju, takže rameno mám opotřebované, oslabené, a i to hrálo roli.

Budete si nyní na podobné zákroky dávat pozor?

Zpočátku jsem přemýšlel, jestli se budu bát chodit do soubojů. Ale to, jak se teď tréninky postupně uvolňovaly, bylo pro můj návrat ideální. Nejprve jsme se připravovali individuálně, postupem času už i společně, ale bez možnosti kontaktu. To přišlo až později. Tím to bylo v pohodě.

Setřásl jste postupně obavy?

Před tréninkem, když si kopeme, tak lezu do brány a v tu chvíli ještě přemýšlím, zda mám skočit po míči, spadnout na rameno. Ale zatím drží, všechno je v pohodě. K tomu se snažím cvičit a posilovat ho. Asi už to nebude jako dříve, ale snad vydrží. Bavil jsem se o tom s Markem Matějovským, který to měl také. Říkal, že další problémy už neměl. Tak doufám, že to už bude dobré.

Při posilování se na rameno zaměřujete více?

Snažím se. Nevím, jestli to má nějaký extra velký vliv, ale nárůst svalů snad pomůže tomu, aby rameno vydrželo. Pokud by se to opakovalo, musel bych to řešit operací.

Pomohlo u léčby hodně, že se nehrála liga?

Určitě. Na všechno jsme měli čas. Kdyby se dál hrála liga, asi bychom počítali týdny. Šlo o klasicky vyhozené rameno, povolené vazy. První týden jsem kvůli pandemii nemohl chodit za fyzioterapeutem, postupně jsme se ale domlouvali a rehabilitovali, což mi pomohlo. Měl jsem i nějaká instruktážní videa, takže jsem cvičil doma, aby se to uvolňovalo. Byl jsem překvapený, jak to šlo rychle, každý den jsem se s pohybem ramene dostával dál a dál.

Po zranění kotníku už trénuje i Martin Fillo. Tušíte, zda se vrátí na levý kraj obrany, anebo tam jako už dříve zaskočíte vy?

Pokud budu mluvit za sebe, tak kondici bych už měl mít, i tu herní, protože jsme teď odehráli nějaké přáteláky. Martin na tréninku už taky všechno zvládá. V minulém utkání v Opavě si už dvacet minut zahrál, nastoupil i za béčko. Ale uvidíme. Obě varianty jsou otevřené. Pokud Filous bude připravený, určitě bude hrát.

Do ligy se vrátíte na hřišti poslední Příbrami. Co se od toho utkání dá očekávat?

Abych upřímně řekl, vůbec nevím, protože vyměnili trenéra. Neviděl jsem žádné jejich přáteláky, nic se ani nenatáčelo. Bude to takové oťukávání. My se ale chceme soustředit na naši hru, abychom předvedli výkon, který od nás trenér čeká a soupeře přehráli.

Souhlasíte s opětovným startem ligy? Budou se hrát dva zápasy v týdnu, zvládnete to?

Pro nás hráče je lepší hrát. Ne že bychom nechtěli trénovat, ale hrát zápasy je super. České týmy na zápasy co tři dny ale nejsou připravené. Zbývá šest zápasů do konce základní části a pak bude ještě nadstavba, takže těch zápasů je hrozně moc. V Anglii, kde se hraje takto hraje, mají v kádru třeba třicet hráčů, kteří si šlapou po patách. Bude to nové a hrozně těžké. Je to ale příležitost pro další hráče, aby mohli naskočit a ukázat se. Musejí být připraveni.

Pomůže novinka v podobě možnosti vystřídat až pět hráčů?

Možná nám to trochu pomůže, ale musejí teď být připraveni všichni. Ne jako dříve, že se hrálo s patnácti šestnácti fotbalisty. Mohou se nakupit nějaká zranění, cokoliv, protože nejsme úplně zvyklí hrát co tři dny. Hráči musejí být nachystaní stoprocentně, aby na hřiště mohl jít kdokoliv. Pro všechny to bude nové. Někde na internetu jsem viděl, že v německé bundeslize se v prvním kole zranilo osm hráčů. Může to být náhoda...