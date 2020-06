Špatná zpráva pro fotbal! Stadiony se zcela neotevřou ani od příští sezony, tvrdí Maďar

Od pondělí je v Česku možné pořádat sportovní akce s přítomností maximálně 500 osob, předtím byl limit 300 lidí. Při příznivém epidemiologickém vývoji od 22. června bude na stadionech moci být 1000 osob. Ani toto číslo by nemuselo být konečné.

"Budeme projednávat jednu zajímavou variantu, na které spolupracujeme i s vedením ligy. A sice, že by ta zmíněná tisícovka lidí nemusela být vázána na jeden stadion, ale na jeden sektor, oddělený od těch ostatních. A to nějakou stavební přepážkou, nikoli třeba lepící páskou, aby někdo nezačal uvažovat a improvizovat tímto směrem," uvedl Maďar.

"To by pak znamenalo, že by na stadionech mohlo být i několik tisícovek lidí. Ovšem v důsledně oddělených sektorech. A to včetně upraveného zázemí. Právě toalety a občerstvení v útrobách stadionu jsou rizikovější oblastí než samotné tribuny. Ale jak jsem nastínil, o tom budeme teprve jednat," doplnil vedoucí pracovní skupiny na ministerstvu zdravotnictví pro uvolňování koronavirových opatření.

Ani minimálně v úvodu nového ročníku se však fanoušci nedostanou na fotbalové stadiony v plném počtu a bez omezení. "Takhle rychle se virus určitě nevytratí a rizika nepominou. Já myslím, že když všechno půjde dobře, tak budeme pokračovat tím naznačeným směrem a oddělovat lidi alespoň po sektorech. Otevřít brány dokořán a vpustit 'full house' by ale bylo nezodpovědné," upozornil Maďar.

Připomněl, že při takhle velké koncentraci lidí se může virus snadno přenášet. "Vezměte si, že bychom hypoteticky pustili lidi bez omezení na stadion. Že tam došlo k plošnější nákaze, bychom zjistili za dva týdny. Přijali bychom striktnější opatření, ale ta by se epidemiologicky mohla projevit až za další týdny. A mezitím bychom mohli mít jednotky intenzivní péče plné pacientů. Ne, musíme k těm rozvolňovacím opatřením přistupovat rozumně a postupně," prohlásil Maďar.