Ml. Boleslav - Budějovice 2:1 Vzpomínky nakonec Mladé Boleslavi pomohly

Před rokem si Mladá Boleslav proklestila z nadstavbové skupiny play off cestu na evropskou pohárovou scénu, letos by si chtěla tažení zopakovat a napravit tak nepříliš vydařenou sezonu. „Víme, o co se hraje a jak se play off hraje, což by pro nás měla být výhoda,“ evokoval stoper Středočechů Jakub Klíma vzpomínky na minulost. Jeho týmu skutečně pomohly, protože díky podstatně zlepšenému výkonu v druhém poločase totiž první semifinále play off zvládl, vyhrál 2:1, takže před odvetou příští sobotu má k postupu blíž než Jihočeši.