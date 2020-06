Vožerem se! nakázal Coufal. A Tvrdík ve víru oslav oroduje u maturitní komise

Vzhledem k omezenému počtu osob na stadionu museli děkovačku s fanoušky přesunout na parkoviště. Fotbalisté pražské Slavie zahájili oslavy jubilejního 20. mistrovského titulu sice improvizovaně, ale o to intenzivněji. „Je čas slavit, takže kluci určitě dostanou nějaké volno. Ale do neděle se musíme dát do kupy, hrajeme znovu doma před lidmi,“ dovoluje si trenér Jindřich Trpišovský taktně upozornit na příští duel s Jabloncem.