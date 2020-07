Pešek cítí obrovskou úlevu. Skvěle zvládnutý poslední zápas, radoval se liberecký expert na důležité góly

„Byl to velice těžký zápas. I po psychické stránce, už toho na nás bylo fakt dost. Bylo dobře, že jsme si pošetřili síly," připomněl Pešek nenasazení nejsilnější sestavy v posledním středečním kole skupiny o titul na hřišti Plzně.

„Rozhodla první branka, za kterou jsme si šli od začátku. Měli jsme tam nějaké náznaky a šance, ale až ve druhém poločase jsem jednu proměnil. Pak jsme přidali i druhý gól. Skvěle zvládnutý poslední zápas sezony," radoval se 27letý záložník.

Rychlé nohy ukázal po hodině hry a byla to ukázková akce. Malinský na své polovině získal míč. Narazil si s Koscelníkem a rozjel smrtící kontr. Nahrál do středu hřiště Beranovi, ten parádní přihrávkou za obranu vysunul Peška. 27letý záložník ještě udělal kličku Šedovi a do prázdné branky otevřel skóre. Celá akce od zisku míče netrvala déle než patnáct vteřin.

„S Berym je radost spolupracovat. On je podobný hráč jako Baluta, hodně se od něj naučil. I na tréninku ukazuje, že má fotbalové myšlení. Baluta je sice zkušenější, ale on je teď sbírá na hřišti a je to vidět," chválil Pešek za nádhernou finální přihrávku svého parťáka.

Liberec si díky triumfu zajistil 2. předkolo Evropské ligy. „Je to obrovská úleva. Škoda že to bylo až v posledním zápase a neuhráli jsme si to dřív, ale i tak to bereme," připomněl Pešek šanci na postup do pohárů i z MOL Cupu. Ve finále proti Spartě však jeho trefa ještě nestačila, s Boleslaví již ano. „Měl jsem docela formu, i na tréninku jsem se cítil dobře. Ale na své statistiky moc nekoukám, důležitý je tým. Každý chtěl ten poslední krok udělat. Jako tým jsme to fakt zvládli skvěle," uzavřel skromně.