Dva miliony za testy na koronavirus před každým ligovým zápasem. Finanční rána, s níž ovšem kluby souhlasily

Bude to pro ligové kluby rána. Zásah do rozpočtů v nové sezoně samo sebou také. Přesto zvedly na středečním grémiu ruku a souhlasily, že si budou povinné testy na koronavirus platit ze svého. Přitom jim už ve svém úterním Zápisníku připomínal trenérský guru Ladislav Škorpil, že nepůjde o částky malé. Dal totiž promptně dohromady rovnici, z níž je patrné, kolik každý z nich týden co týden zaplatí. Vyšlo mu 43 900 korun zápas co zápas, jenže to se držel při zemi, neboť počítal pouze s 25 aktéry.