Jablonec - Ostrava 2:0 Jablonec se naladil na Evropu

První půle však byla vyrovnaná a tu vůbec největší šanci spálili hosté. A Potočný si možná bude ještě dlouho drbat hlavu, proč v 11. minutě neotevřel skóre. Promarnil stoprocentní šanci! Jak se zrodila? Přihrávku domácích dobře přečetl Fleišman a na své polovině rozjel rychlý kontr. Míč poslal Holzerovi, jenž nádherně mezi beky našel rozběhnutého Potočného. Útočník Baníku běžel sám na Hanuše. Ten pohotově vyběhl z pokutového území, ale míč do bezpečí odkopnout nedokázal. K odraženému míči se dostal Potočný, jenže před odkrytou brankou ze strany levačkou trestuhodně minul.

Tým Petra Rady nejvíce hrozil ze standardních situací. V 19. minutě hlavičkoval po rohovém kopu Zelený v dobré pozici nad branku, o chvíli později zase poslal vedle tyče po centru zprava tísněný Čvančara. Před přestávkou pak Ladrův přímý volný kop hlavou odvracel jen těsně vedle tyče Kuzmanovič, který si málem vstřelil vlastní gól.

Vojtěch Kubista z Jablonce a Muhamed Tijani z Ostravy v souboji o míč během utkání nejvyšší soutěže.

Radek Petrášek, ČTK

Druhou půli začali lépe hosté a vytvořili si několik nadějných situací, ovšem třeba střelu střídajícího Šašinky zblokoval Kubista. Do vedení se tak dostali domácí. Udeřili v 61. minutě ze standardní situace. K rohovém praporku se postavil Ladra, míč poslal do vápna, kde se k hlavičce dostal Schranz a o zem překonal Laštůvku. Čtvrt hodiny před koncem mohl zvýšit střídající Jovovič, střelu z hranice šestnáctky Laštůvka vyrazil na roh. Zelenobílí se pojistky přeci jen dočkali záhy. Zelený obral soupeře o míč, nahrál Schranzovi, jehož střelu z úhlu ještě Laštůvka vyrazil, jen k Zelenému, který na malém vápně poslal míč do prázdné branky.

Nemanja Kuzmanovič z Ostravy a Jakub Martinec z Jablonce.

Radek Petrášek, ČTK

Jablonec prodloužil proti Baníku úspěšnou šňůru, na svém stadionu s ním naposledy padl v roce 2006, od té doby s ním včetně sobotního duelu šestnáctkrát v řadě neprohrál.