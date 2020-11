Přece nebudu lhát. Koho by takový gól těšil, vysvětloval fér gesto útočník Papadopulos

„Sice jsme byli jak proti Zlínu, tak v Olomouci v určitých pasážích herně lepší, nejsme ale vůbec efektivní," litoval útočník Slezanů Michal Papadopulos, jenž na vstřelenou branku čeká už šest utkání. Zkušený fotbalista proti Zlínu zaujal jinak. Přiznal teč, po níž Slovák Guba vstřelil z ofsajdu kontaktní gól Karviné. Sudí Orel následně gól neuznal.

Vaše gesto je obdivuhodné. Bylo těžké se přiznat v situaci, kdy byste se vstřeleným gólem v 73. minutě vrátili do utkání?

Já jsem byl především přesvědčený, že to ofsajd nebyl. Jinak by to přece sudí museli vidět. Buď rovnou, nebo později na videu. Trochu se tím, že se mě ptal, vzdal odpovědnosti, ale přece nebudu lhát.

Vyčítal vám to někdo ze spoluhráčů?

Vůbec ne. Koho byl to těšilo, kdyby dal takový gól? Týmy by měly vyhrávat proto, že jsou lepší a ne neregulérními góly. Pokud to ofsajd byl, tak je normální se přiznat.

Prohráli jste druhé utkání v řadě bez vstřelené branky, přestože jste Zlín po celé utkání přehrávali. V čem je problém?

Zlín začal daleko lépe a ze dvou šancí vstřelil dva góly. To jim hodně pomohlo a přestože jsme byli na míči celý první poločas lepší, k ničemu to nebylo. Šance jsme měli, ale poslední dva zápasy nejsme vůbec efektivní. To rozhodlo jak v Olomouci, tak proti Zlínu.

Vázne hra v útoku, nebo je problém jinde?

Šance si vypracujeme, i proti Zlínu tam pár momentů bylo, ale góly nedáme. A bez nich se prostě vyhrávat nedá. Nemůžeme jen spoléhat na obranu. Fotbal je o gólech a když je nedáme, tak nás ani relativně slušná hra nemůže těšit.

Jak moc předzápasové plány nabouraly brzké dva inkasované góly v úvodní a deváté minutě?

Velmi. Něco si řekneme k tomu, jak začít. Že na ně vletíme a místo toho dostaneme dva góly. Ale tím, že se to stalo takhle brzy, bylo dost času s tím zápasem něco udělat, přestože se Zlín už pak soustředil výhradně na obranu a brejky. Těžko jsme se tam dostávali. Kontaktní gól by pomohl. Ale nepřišel.