Kučeru trestala za rapování disciplinárka, teď získal za muziku prestižní ocenění

Na trofeje z fotbalového trávníku si v probíhající sezoně musí nechat zajít chuť. Ovšem o co více starostí s bojem o záchranu má záložník Tomáš Kučera ve fotbalových Teplicích, o to větší radost mu dělá muzika. Devětadvacetiletý rodák z Havlíčkova Brodu s jihlavskou skupinou 58G ovládl kategorii Objev roku v rámci prestižního projektu Ceny Vinyla 2020.

Kučera je v hudebním prostředí známý pod přezdívkou TK27. Jeho nefotbalové aktivity se do povědomí veřejnosti dostaly na podzim 2018, když se jako host objevil v klipu k tracku Cashanovy Bulhara a Labella, přičemž si na paškál vzal bývalého předsedu FAČR Miroslava Peltu jeho místopředsedu Romana Berbra a pražskou Spartu. Kučera pak dostal od disciplinárky pokutu čtyřicet tisíc korun.

Nicméně v podání muže, který se pyšní i titulem s plzeňskou Viktorií, nešlo o nějaký ojedinělý hudební počin. Během minulého léta Kučera jako rapper s parťáky z 58G vydali desku s názvem 58 tape vol. 1. Následně se dočkali nominace do kategorie Objev roku v rámci Ceny Vinyla, které od roku 2011 upozorňují na výrazné autorské či inovativní tuzemské hudební počiny. Porotu tvoří respektovaní kritici a publicisté. A jihlavská skupina v čele s Kučerou nakonec anketu ovládla.

„Nominovaní jsme byli tři a upřímně jsme si větší šance nedávali. Šlo o náš první větší hudební projekt, takže jsme nic velkého neočekávali. Jde o prestižní ocenění. Není běžné, aby rapový umělci vyhrávali tyhle ceny," neskrývá Kučera radost z hudebního úspěchu.

Tomáš Kučera (vlevo) ventiluje emoce na trávníku i za mikrofonem. Na archivním snímku z roku 2018 bouřlivě oslavuje s teplickými spoluhráči vítězství nad Spartou.

„Skloubit muziku s fotbalem není nemožné. Pochopitelně si hudební kariéra žádá desítky hodin. Člověk se tomu musí věnovat," vysvětluje Kučera. „Za albem se skrývá práce nejen nás tří, ale mnoha dalších lidí, kteří nám pomáhají se zvukem i laděním. Je to prostě o koordinaci," popisuje Kučera.

Rozhodně nemá v plánu kvůli muzice opustit fotbalové prostředí. „Nemám v plánu s fotbalem seknout. Rozhodně neberu ocenění jako nějakou křižovatku. Mám ještě na rok a půl platnou smlouvu v Teplicích," usmívá se Kučera.

„Já neumím plánovat moc dopředu. Myslím, že to ani není správné. Řídím se intuicí, vyhodnocením aktuální situace. Rozhodně nepřemýšlím, co bude za pět let. V dnešní době to ani nemá smysl. Těžko někdo před dvěma lety mohl tušit, jak svět změní pandemie koronaviru," vysvětluje Kučera.

Muzikou by se přitom i v českých poměrech uživil. „Jde to v pohodě. Pokud ji děláte na sto procent, se zaujetím a máte patřičnou základnu fanoušků, nejde o problém," přibližuje Kučera. „Samozřejmě v aktuální situaci je to trošku složitější, protože nejsou koncerty, které představují jeden z největších příjmů muzikantů," popisuje Kučera.

Sestava 58G. TK27 (uprostřed), Doktor a Huml.

Bezprostředně se mu dostalo mnoha gratulací. Některé i od spoluhráčů. „Pár kluků mi napsalo. Nikdo nás v šatně asi úplně nehltá, ale když máme novou písničku, poslechnou si ji," vypravuje Kučera a v konstelaci posledních událostí kolem bývalého místopředsedy Romana Berbra se jen usmívá trestu, který před dvěma lety dostal. „Nechci se k tomu vracet. Ať si lidé udělají sami obrázek, kde byla pravda," říká Kučera, který s parťáky na oceněném albu servíruje ohlasy hiphopových subžánrů jako jsou grime, trap nebo drill smíchané s nevábnou realitou života v jihlavských ulicích.