O fotbale zase rozhoduje někdo jiný. Píská člověk bez svědomí, soptil kouč Zlína po výprasku

„Samozřejmě je ale špatně, pokud bychom byli nuceni spoléhat na výsledky ostatních. V příštím kole v Teplicích už musíme ukázat, že umíme i vítězit," plánuje zklamaný kapitán ševců Tomáš Poznar už klidným hlasem.

O několik minut dřív však dal při odchodu ze hřiště najevo značnou nelibost nad způsobem řízení zápasu rozhodčím Matějčkem, který hned v úvodní čtvrthodině nařídil proti jeho mužstvu pokutový kop a na začátku druhé půle naopak odpískanou penaltu ve prospěch Moravanů odvolal. „Nějak zvláštně se vůči nám choval už před týdnem jako čtvrtý sudí na Slavii. Jsem přesvědčený, že zákrok Cedidly na Černého na desítku nebyl. Je to těžké, když nás píská člověk bez svědomí. Vedoucí trefa Pardubic notně utkání ovlivnila," říká Poznar naštvaně.

Servítky si nebere ani kouč Zlína Bohumil Páník. „Mám pocit, že se všechno vrací do starých kolejí. O fotbale zase rozhoduje někdo jiný, nikoli borci na hřišti. Samozřejmě ale uznávám kvality soupeře. Především jeho herní projev a chytrost. Pardubičtí jsou technicky dobře vybavení a počínají si nesmírně účelně. Jsou pro mě největším překvapením tohoto prvoligového ročníku," oceňuje východočeský tým. Páník netuší, zda i šestý nezdar za sebou ustojí. „Vždycky máte obavy. Venku jsme ale měli těžké soupeře," tvrdí.

Trenér Zlína Bohumil Pánik v duelu s Pardubicemi.

Dalibor Glück, ČTK

Na Poznara i jeho parťáky si po nepovedeném střetnutí počkala skupina fandů Fastavu. „Věcně jsme s nimi podebatovali. Necítil jsem z jejich strany žádnou agresi. Chápu jejich rozhořčení, i pro ně je čekání na bodový zisk už dlouhé. Čtyřgólovým rozdílem bychom navíc neměli prohrát s nikým," uvědomuje si zlínský lídr.

Pardubice naopak nyní prožívají skvostné období. Po triumfech nad Slováckem i v Brně a remíze se Spartou deklasovali Zlín na jeho hřišti. „Teď nám to skvěle šlape. Na co sáhneme, to se nám povede. Je to strašně příjemné. Hlavně v prvním poločase jsme byli lepším mužstvem než Zlín a vytvořili jsme si dvoubrankový náskok. Po pauze sice domácí hru vyrovnali, ale nám se podařilo přidat další dvě trefy," těší trenéra úspěšného nováčka Jaroslava Novotného.