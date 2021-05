FOTBAL ONLINE: Slovácko hraje o historický úspěch! Jablonec prohrou potěšil Spartu, Baník slaví

O čest hrající Opava si chtěla aspoň trošku napravit reputaci v zápase proti Olomouci, ale jako první se dostali ke slovu hosté, které poslal v 29. minutě do vedení z dorážky Zifčák. Ještě hůře bylo Slezanům o sedm minut později po vyloučení Hrabiny.

Na dvoubrankový rozdíl mohl v 54. minutě zvýšit olomoucký Breite, ale z bezprostřední blízkosti domácího Lasáka nepřekonal. O šestnáct minut později vytáhl Lasák na tyč Daňkovu střelu a Olomoučtí mohli vzápětí nevyužitých šancí litovat.

Hned o minutu později se k dorážce v pokutovém území dostal Holík a vyrovnal na 1:1. Ani to však nakonec domácím aspoň na bod nestačilo, v 82. minutě rozhodl o vítězství favorita Chytil a Olomouc si tak odváží tři body za výhru 2:1.

Hráči Olomouce se radují z prvního gólu, který dal Pavel Zifčák (uprostřed).

Jaroslav Ožana, ČTK

Jablonec nestačil v Příbrami

Důležitost zápasu mezi Příbramí a Jabloncem se na prvním poločase hodně podepsala. Za zmínku stály jen dvě akce Severočechů. Ve 4. minutě orazítkoval tyč Šimanovy branky Považanec, na konci první půlhodiny pak vychytal parádní Kratochvílovu střelu opět příbramský gólman.

Ani ve druhém poločase se příliš šancí neurodilo. Jako první se tak prosadili domácí, když v 77. minutě využil nejistého Hanušova zákroku Mezera a poslal Příbram do vedení. O chvíli později odmítl vyrovnání Pilař, který v obrovské šanci selhal.

Jablonec už vyrovnat nedokázal, prohrál 0:1 a druhé místo se mu vzdálilo. Severočeši mají stejně jako Sparta 65 bodů, Pražané však mají nedělní zápas k dobru.

Zleva Karel Soldát z Příbrami a Miloš Kratochvíl z Jablonce.

Miroslav Chaloupka, ČTK

Baník si poradil se Zlínem

Fotbalisté domácího Baníku začali plnit roli favorita proti Zlínu okamžitě, když je už ve druhé minutě poslal do vedení přesnou střelou do pravého horního rohu hostující branky Tetour. Slezané svůj náskok ještě do konce poločasu navýšili. V 34. minutě se po rohovém kopu prosadil přesnou hlavičkou Zajíc a Baník odcházel do kabin s dvoubrankovým náskokem.

Hned v úvodních minutách však přišel pro Baník velký šok. Nejdříve v 52. minutě Martinez střelou po zemi překonal poprvé Laštůvku, aby o pár desítek sekund později vymazal náskok Ostravy přesnou hlavičkou Hlinka. Domácí se ze šoku vzpamatovali po dvaceti minutách, kdy jim vedení vrátil Buchta. Definitivní jistotu pak dal Slezanům v 82. minutě svou druhou brankou v utkání Zajíc.

Hráči Ostravy se radují z prvního gólu, který dal Daniel Tetour (vpravo).

Petr Sznapka, ČTK



Slovácko vyzve Bohemku

Slovácko je blízko k historické účasti v pohárech, kterou bude mít v případě výhry nad Bohemians téměř jistou. Klokani však bodovali 11 kol za sebou, což je jejich klubový rekord v české lize.