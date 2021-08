Sima na odchodu? Přání klubu bylo, aby už nenastoupil, prozradil Trpišovský

Mistrovská Slavia si po nezvládnutém utkání předkola Evropské ligy proti Legii Varšava chtěla v Karviné zvednout náladu, proti nadšeně bojujícím domácím se ji to ale úplně nepodařilo. Pátou výhru v aktuálním ročníku ztratila v nastaveném čase, kdy na 3:3 srovnal Polák Kacper Zych. Navíc vyšlo najevo, že se brzy bude muset v bojích o ligové body vypořádat i s absencí jedné z hvězd týmu. Ta má totiž nakročeno do ciziny.

„Mužstvo si potvrdilo, že můžeme hrát lépe. Fandové se na nás po minulých ztrátách zlobili, věřím, že tentorkát si to užili. Proti velké kvalitě stálo mužstvo s velkým srdcem. Vyšlo nám střídání, mladý Kacper v přípravě střílel, teď trochu vadnul. Závěr byl ale jeho," radoval se trenér Karviné Jozef Weber, který konec utkání sledoval po druhé žluté kartě z útrob stadionu.

„Moje chyba. Stejně jako hráči musí být na zápas připravení, měl jsem být na to, kdo bude zápas řídit připravený i já. Udělím si pokutu, bylo to zbytečné" uvedl trenér Slezanů.

Ztráta dvou bodů v nastaveném čase nebyla pro Slavii jedinou újmou. Už na konci první půle musel ze hřiště zraněný kapitán Ondřej Kúdela. „Už nám trochu docházejí hráči do defenzivy. Dneska museli střídat obránci Kúdela i Ousou, oba mají problémy s kotníkem, na stopera musel Holeš," popisoval trenér Slavie Jindřich Trpišovský.

Problémy měl i Kolář

V závěru utkání pak dostal ještě jednu nepříjemnou zprávu, když byl ve vápně ošetřován brankář Kolář. „Měl jsem od masérů zprávy, že není v pořádku. Že nemůže nakopnout balon, vyskočit. Ale nemohli jsme už střídat. Proto tam zůstal." posteskl si Trpišovský.

Karvinští dokázali s favoritem běhat celých devadesát minut. Důrazem rozhodně nešetřili. „Hráli výborně, možná měli k vítězství i blíže. Pro diváky asi skvělý zápas. Padlo šest gólů, byla spousta šancí a my jsme upřímně na výhru neměli. Nicméně byly tam i zákroky podle mého za hranou," uvedl Trpišovský, jenž oproti utkání ve Varšavě výrazně provětral sestavu.

Zleva Soufiane Dramé z Karviné, Ubong Ekpai ze Slavie a Martin Šindelář z Karviné.

Sznapka Petr, ČTK

Problém s kolenem si z odvety s Legií přivezl Bořil, Stanciu dostal volno a nemocný je Bah.

Těsně před utkáním vypadl ze základní sestavy také útočník Sima, který by se měl stěhovat do anglického Brightonu. „Dozvěděli jsme se to hodinu před zápasem a klub si z obavy, že by se mohl zranit, nepřál, aby hrál. Tak jsme ho museli vyndat," prozradil Trpišovský.

V základní sestavě se vůbec poprvé objevil švédský obránce Aiham Ousou a znovu i 17letý Daniel Samek. A mladičký záložník byl u všech gólů Slavie. Po jeho parádní kolmici srovnal Schranz na 1:1, další dva góly vstřelili hosté poté, co Samek poslal míč před branku od rohového praporku. Na konci první půle Kačaraba, po změně stran přivedl podruhé hosty do vedení Traore.

Stejnou zbraň ale zvládali ve druhém poločase skvěle i domácí. Své premiérové ligové góly vstřelili po rozích 19letí útočníci Antonín Svoboda a Kacper Zych. „Šlo proti nám v závěru hodně standardek a domácí měli ve vápně velkou výškovou i silovou převahu. I proto, že jsme sestavu museli trochu lepit. Nedostali jsme se na míč a byli jsme pod tlakem. Dnes jsme na výhru neměli," zopakoval Trpišovský.