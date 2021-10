Jurečka druhý gól nepřidal. V závěru to byly nervy, ale tři body máme, oddechl si útočník Slovácka

Proč jste se v závěru museli o výhru strachovat?

Nevím, proč jsme zbytečně přenechali Teplickým iniciativu. Byly to ke konci nervy, ale naštěstí jsme vítězství udrželi. Jsme za to strašně rádi. Nadcházející reprezentační pauzu strávíme v lepší náladě.

Nevyšel vám ani vstup do utkání. Teplice vstřelily vedoucí gól...

Zpočátku se nám nedařilo kombinačně a hosté z brejku skórovali. Probrala nás až vyrovnávací branka chvíli před pauzou. V poločase jsme si v kabině řekli, že musíme po přestávce zápas zlomit v náš prospěch. To se nám dvěma góly povedlo. Jen v tom závěru jsme si měli počínat líp.

Při vaší trefě na 2:1 jste poslal balon do sítě mezi nohama brankáře Čtvrtečky. To byl záměr?

Ani ne. Chtěl jsem především trefit bránu. Je dobře, že to takhle vyšlo.

Další tutovku jste ovšem poté zahodil...

To mě hrozně mrzí. Dát v zápase dva góly by bylo skvělé. Nevyřešil jsem tu situaci dobře. Chtělo to asi víc se soustředit.

Dvakrát se naopak trefil krajní bek Reinberk, který ovšem kvůli zranění utkání nedokončil. Co jste říkal na jeho výkon?

Odehrál super zápas. Snad nebude jeho zranění vážné.

Překvapilo vás, že se v teplické sestavě objevil veterán Rezek?

Neřešili jsme to. Dal nám gól, ale my jsme se soustředili hlavně na sebe a náš výkon. Náročný duel plný soubojů jsme naštěstí zvládli.

A bylo ve vaší kabině téma, že Severočeši přijeli s novým koučem Jarošíkem?

O tom jsme se bavili. Bylo jasné, že to pro Teplické bude znamenat určitý impulz, a tak jsme si museli dát velký pozor. Bylo poznat, že hráli s větším zaujetím než v předchozích ligových utkáních.

Jste s pěti góly nejlepším střelcem Slovácka, což by na konci sezony odpovídalo zhruba patnácti brankám. Co vy na to?

Byl bych šťastný, kdyby to tak dopadlo. Ale nepředbíhejme. Soutěž je ještě dlouhá, a hodně bude i záležet na tom, jak mi bude sloužit zdraví. Budu se pochopitelně snažit, aby gólů bylo co nejvíc.

Cítíte se jako nástupce kanonýra Klimenta, který po minulé sezoně odešel do Polska?

Já jsem hlavně rád, že mi trenér Svědík dává na hrotu důvěru. Chci mu za to poděkovat. Teď to padá mně, ale není podstatné, kdo zrovna góly dává. Hlavně, aby se nám dál dařilo a drželi jsme se v popředí ligové tabulky.

Na rozdíl od začátku sezony, kdy jste vyhrávali převážně 1:0, nyní víc branek dáváte, ale taky víc inkasujete...

Je to tak. Ve fotbale to takhle občas chodí. Chvíli to padá, pak zase nějaký čas ne. My jsme vděčni i za ta těsná vítězství z úvodu prvoligového ročníku.