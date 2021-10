Červená karta? Absolutní nesmysl! čílil se Kozel. Proti Ostravě cítil extra motivaci

„Výkon týmu v poli nebyl špatný, ale rozhoduje se v šestnáctkách a tam jsme byli horší. Ale samozřejmě nemůžu nezmínit, že červená karta podle mě byla velmi přísná. Tím spíš, že byla udělená po VAR a věděli, že žlutou dát nemůžou. Myslím, že je to výrazné ovlivnění zápasu," zlobil se Luboš Kozel, pod nímž modrobílí poprvé prohráli.

Jak jste tedy inkriminovanou situaci viděl?

Vím, že to nebyl faul na červenou kartu a nešlo o nedisciplinovanost, takže Tiéhimu ani nic neřeknu. Šel proti noze, ale Ndefe si dal míč dlouhý, šel tam pod něj skluzem. On se ho nohou možná trochu dotknul, ale určitě na něj nedošlápnul. Ta intenzita, o které se pořád mluví, tam prakticky nebyla žádná. A určitě když rozhodčí ani nepísknul v ten moment faul, tak z toho přeci potom nemůže udělat rovnou červenou kartu! Kdyby se hned rozhodl pro faul a dal mu druhou žlutou kartu, neřeknu ani půl slova. Červená by byla v pořádku. Ale když se jednou takhle rozhodl, nemůže to přeci najednou posoudit jako červenou kartu. A ještě bych k tomu řekl jednu věc.

Povídejte...

Deset minut před tím odehrával míč hlavou, Almási ho hlavou trefil do hlavy, rozsekl mu čelo, má tam stehy. A nebylo to odpískané ani na žlutou kartu, přitom intenzita byla daleko vyšší než u této červené karty. Snažím se na to dívat z pohledu celého utkání. Každý dělá chyby, ale myslím, že v celkovém kontextu by to na obě strany mělo být plus minus stejný.

Zleva Daniel Tetour z Ostravy a Christ Joël Tiéhi z Liberce.

Radek Petrášek, ČTK

Neuvažoval jste o tom, že byste Tiéhiho pro jistotu vystřídal, když už žlutou měl a v jeho roli napomenutí vždy hrozí?

Neuvažoval, minulé zápasy hrál dobře. Znám ho a on není nijak extra důrazný hráč. Je spíš technický, dobře čte hru a dobře cítí prostor. Nikdy neměl problém s tím, že by hrál na hraně karet. Dostal žlutou za první zákrok, který jsem ještě neviděl, takže ho nezpochybňuju. A pak ani nedostal druhou žlutou, ale rovnou červenou. Z mého pohledu je absolutním nesmyslem. Ani nechce fauloval. Chce jít na míč, když vidí, že tam jde hráč, spíš nohu nadzvedne. Rovnou za červenou kartu to není.

Ostravu jste ještě v únoru trénoval, měl jste větší motivaci?

Měl, samozřejmě. Člověk to v sobě má, ale zase jsem to nechtěl přenášet na mužstvo, aby to bylo vyhecovaný až přespříliš, to je na škodu. Ale nemyslím si, že by to byl dnešní případ. Tiéhi dostal první žlutou, jestli to na ní bylo, tak ok. Jenže pak byl na žlutou i Kaloč, jenž na začátku chytí Matouška, který si dá míč do běhu, ani nechtěl hrát míč. A vzápětí zatáhne hráče za dres. To jsou dva zákroky do deseti minut a žlutou nemá. Pak Tiéhi udělá první faul a dostane žlutou. S tím se hraje jinak. Rozhodnutí rozhodčího vnese na hřiště i na lavičky nervozitu, a pak se to projeví ve druhé půli. Ale nemyslím si, že by to bylo za hranou.

Zleva Filip Kaloč z Ostravy a Jan Matoušek z Liberce.

Radek Petrášek, ČTK

Jak jste spokojen před reprezentační přestávkou se ziskem sedm bodů ze čtyř utkání?

Vzhledem k tomu, že jsme měli Jablonec, Boleslav a Baník, asi bychom to jednoznačně brali, když jsem do Liberce přišel. Ale pod dojmem dnešního výsledku úplně spokojen nejsem. Zápas s Ostravou bych rozdělil do dvou částí. Do červené kary šlo o vyrovnané utkání. Baník měl jednu nebezpečnou situaci na zadní tyči po centru. My jsme měli dvě tři situace, kdy Matoušek střílel uvnitř šestnáctky, z pravé strany několik průniků, ale finální fáze momentálně není naše silná stránka. Červená karta průběh utkání samozřejmě ovlivnila. Bohužel jsme poločas nedohráli do 0:0, když jsme neuhlídali jednu standardku, Fleiši (Fleišman) to trefil pěkně. Ve druhém poločase jsme ani nebyli pod nějakým tlakem na to, že jsme hráli v deseti. Snažili jsme se být aktivní a absence hráče ani moc znát nebyla. Bohužel jsme se ani ve druhé půli do nějakého finále nedostali. A když jsme neuhlídali zase jeden centr a Almási zvýšil na 2:0, bylo to rozhodující. Sice jsme si v závěru vytvořili platonický tlak, když soupeř dostal také červenou kartu, ale kromě střely Stocha jsme se do ložené šance nedostali.