Šilhavý přestupy na poslední chvíli vítá. Reprezentace by z nich měla profitovat

Hektický sraz. Rozsáhlé změny v kádru fotbalové reprezentace na prvním srazu v nové sezoně způsobila nejen spousta zranění, ale také přestupy hráčů do zahraničí. David Zima si zamířil zařídit svou budoucnost do Itálie, Jakub Brabec do Řecka. Naštěstí pro kouče Šilhavého zůstal aspoň Alex Král, který odchází z Ruska do Anglie, ale mužstvo nemusel opustit. Do budoucna by se mělo jednat o pozitivní změny. Reprezentaci přibudou hráči působící v kvalitních ligách.

Jakub Brabec odletěl na zdravotní prohlídku do Řecka rovnou, David Zima vypadl z nominace na poslední chvíli. Za normálních okolností by se po podpisu smlouvy s FC Turín vrátil zpět do přípravy k národnímu týmu, ale to z důvodu covidových opatření aktuálně není možné. Reprezentace vytvořila bublinu, aby riziko nákazy minimalizovala. Zima by tak následně musel do karantény.

„Chceme podporovat hráče v jejich rozvoji a v jejich kariéře. Potřebujeme, aby hráli v co nejkvalitnějších soutěžích. Z těchto důvodů jsme se rozhodli přání na odpojení od reprezentace vyhovět,“ vysvětlil manažer národního týmu Libor Sionko.

Počet zranění je vysoký. UEFA se nabitým kalendářem zabývá, říká předseda FAČR Petr Fousek.

Každý krajánek působící v prestižní soutěži je pro reprezentaci cenný. Ztráty z aktuálního srazu by se tak měly již v nejbližší budoucnosti nároďáku mnohonásobně vrátit.

„Hráčům samozřejmě prospívají těžké zápasy, které jsme odehráli třeba na Euru. A každému jen schvaluji, když bude mít možnost posouvat se díky zkušenostem i v zahraničí. Zatím nebyl čas na to téma s hráči, kteří teď změnili angažmá, hovořit,“ přidává se trenér Jaroslav Šilhavý.

Na legionáře je spolehnutí

Svého času byla reprezentace schopná postavit klidně celou jedenáctku z legionářů. V poslední době se jejich výběr zúžil.

Trénink české fotbalové reprezentace před zářijovými zápasy.

„Co je důležité, vždycky se odrazit od hráčů, kteří působí v zahraničí. Budu jmenovat Součka, Coufala, ale samozřejmě i Schicka,“ souhlasí internacionál David Jarolím v rozhovoru pro ČT sport.

„Na tom jsme to měli vždy v nároďáku založené, že legionáři hráli prim v kvalitních soutěžích a přenesli to pak do nároďáku. Navíc jsou to hráči, kteří jezdí na srazy rádi a jsou poctiví, což je velká pomoc,“ zdůrazňuje David Jarolím, dnes už trenér Ústí nad Labem.

Alex Král se vydal z Ruska do West Hamu, kde se tak sejdou hned tři exslávisté v jednom týmu.

Velké změny ve fotbalové reprezentaci. Vrací se Kúdela, chybí Schick a řada dalších.

„Jsem za něj hrozně rád, jednak že přijde k nám, navíc další český hráč v Anglii. Budeme moct hrát to, co ve Slavii a v českém nároďáku. Vítám, že k nám přichází, můžeme pokračovat s ním a s Vláďou Coufalem v tom, co jsme načali. Věřím, že jako české trio budeme úspěšní,“ těší se nový kapitán reprezentace Tomáš Souček.

Jakub Jankto pak z Itálie zamířil do Španělska. „Věděl jsem, že touží po změně. Přestup vnímá pozitivně, co jsem s ním mluvil,“ kvituje Šilhavý.

Národní tým má ve středu na programu trénink na stadionu ve Vítkovicích, kde se ve čtvrtek utká s Běloruskem. V neděli ho pak v kvalifikaci mistrovství světa čeká duel v Belgii, ve středu zakončí sraz přátelským duelem s Ukrajinou v Plzni.