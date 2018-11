Slavia má v Bordeaux mečbol. O postup už nepřijde, tuší bookmakeři

Smírný výsledek a dělbu bodů si na tiket v kurzu 3,37:1 vybralo 20 % sázkařů a stejně velká skupina se rozhodla i pro výhru domácích v kurzu 3,05:1. Slávisté mají už před utkáním postup do jarní fáze velmi blízko (1,16:1), proti tomu šance Bordeaux (40:1) jsou spíše teoretické.

„Slavia má navzdory problémům s marodkou znamenitou fazonu. V čele ligy si na své největší rivaly vypracovala solidní náskok, v základní skupině Evropské ligy je blízko jistotě postupu už v předposledním kole. Naopak Bordeaux zažívá velké zklamání, nedaří se v lize ani v Evropě. Šance na postup už jsou v podstatě jen matematické, a tak domácí nemusí jít do zápasu zcela koncentrovaní. Byla by škoda, pokud by Slavia už tento mečbol nevyužila," říká Michal Hanák, hlavní bookmaker Fortuny.

Ke svému předposlednímu utkání v Evropské lize se chystá Jablonec, který navzdory sympatickým výkonům nepřekvapil a jarní část soutěže se ho nejspíš týkat nebude. Rennes už nemají postup ve svých rukou, k udržení naděje musí na severu Čech vyhrát. Bookmakeři vidí šance obou celků prakticky vyrovnaně, na Jablonec je kurz 2,76:1, na remízu 3,18:1 a na hosty 2,74:1.