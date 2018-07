Obránce Beneš bude po sestupu Vasasu hostovat v Haladási

Hráčův agent David Zíka na twitteru uvedl, že jde o roční hostování bez opce. Beneš by se tak v případě postupu Vasasu mezi elitu vrátil do budapešťského klubu, kde má smlouvu do června 2020.

Vít Beneš odchází z @Vasas_FC na roční hostování bez opce do @haladasofficial , po sezoně by se za předpokladu postupu Vasasu zpět mezi elitu hlásil opět v Budapešti. Tak úspěsnou sezonu Beny! / Vit Benes joins the Hungarian side Haladas Szombathelyi. Good luck Beny! #transfers pic.twitter.com/IGfq1w8I8N — David Zíka (@zikadavid86) 10. července 2018

Beneš v minulé sezóně za Vasas odehrál 23 ligových zápasů a vstřelil jeden gól, ale s týmem skončil na posledním místě tabulky. Předtím si však devětadvacetiletý stoper musel dojednat výjimku, že může nastupovat s jednou ledvinou, což maďarský svaz zakazuje. Beneš se v 15 letech srazil s brankářem a praskla mu ledvina, kterou mu lékaři museli odebrat.