Bolt bojuje o místo v Austrálii, nabídka ale přichází z Evropy

"Šampión je vždy vítán a my v klubu věříme, že nic není nemožné," řekl šéf maltského klubu Ghasston Slimen. Odmítl, že by šlo o reklamní tah. "Nebyla by to tu pro něj žádná dovolená, musel by tvrdě trénovat," prohlásil.

Dvaatřicetiletý Bolt je nyní stále na zkoušce v nejhorším klubu minulé sezóny australské ligy. Soutěž začne o nadcházejícím víkendu. Bolt v páteční generálce proti druholigovému týmu McArthur South West United nastoupil poprvé v základní sestavě a vstřelil dva góly. Smlouvu ale zatím nemá a už dříve dostal čas do ledna, aby o svých kvalitách přesvědčil trenéra.