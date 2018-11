Peklo nepoznalo vítěze! Slavila se výstavní dělovka i Šmudla roku

Češi mají svoje derby Sparta - Slavia, ale tohle bylo pravé řecké peklo. Šlágr tamní nejvyšší soutěže mezi Olympiakosem a Panathinaikosem měl všechno, tedy snad kromě vítěze. Fanoušci byli u vytržení. Hosté se ujali vedení výstavní dělovkou do šibenice, chvíli před koncem pak aténský tým vyrovnal tak trochu šťastně Šmudlou roku po chybě gólmana.

Pokud někomu v české nejvyšší soutěži vadí pár bengálských ohňů v rukou fanoušků, pak by se na řecký šlágr neměl snad ani dívat. Z pekla, jaké fanatičtí příznivci na utkání dokážou udělat, by dostal kopřivku. Na druhou stranu, poslední bitva mezi slavnými rivaly byla i podívanou pro fajnšmekry.

Hosté z Atén se totiž dostali do vedení parádním gólem. Kace se nejprve elegantně obloučkem zbavil bránícího hráče a pak práskl do míče pravačkou. Rána mířila do horního růžku, gólman sice plachtil vzduchem, ale balon jen lehce lízl, ten cinkl o tyč a skončil v síti. Hrdina nadšeně v euforii uháněl po trávníku.

Domácí Pireus se hnal za vyrovnáním. Když ale jeho hráči zvonili jen na tyče a v zoufalství se chytali za hlavu, zdálo se, že slavit bude rival. V devítiminutovém nastavení to ale přišlo. Po nevinně vyhlížejícím centru, na který gólman trestuhodně nedosáhl, se sice málem srazili dva domácí střelci, ale Pape Abou Cissé nakonec dostal míč do sítě a na stadionu tryskalo červenobílé nadšení. Bylo jasné, že fotbalové peklo nebude mít vítěze.