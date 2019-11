Nešťastník roku je hitem internetu!

Smolař roku! Kdyby se letos vyhlašovala sportovní anketa podobného rázu, vážným adeptem na vítězství by byl gólman řeckého celku Atromitos. V duelu s AEK Atény dostal nejprve smolný gól, pak hrubkou daroval soupeři další. V nastaveném čase pak inkasoval potřetí a tým AEK slavil výhru 3:2. Víc než výsledek, však fanoušky zajímá tragikomické vystoupení gólmana Christose Mandase. Co provedl se můžete podívat na přiloženém videu.

Jestli měl fotbalový gólman Mandas nějakou noční můru, byla to pohádka proti tomu, co se mu stalo během nedělního utkání. Tohle bude brankáře strašit pořádně dlouho. A kdyby se snad snažil zapomenout, připomene mu je zcela jistě video, které je hitem internetu.

Atromitos vedl 1:0 a mohl myslet na senzaci. Jenže v 62. minutě vypálil Oliveira a první šílená chvilka pro gólmana byla na světě. Míč totiž trefil tyč, od ní se odrazil do nešťastného brankáře a zamířil do sítě. Mandas klečel na kolenou a tvář zabořil do trávníku. Nejraději by se neviděl. Když se za chvíli zvedl, jen bezmocně rozhazoval rukama. A to ještě netušil, co ho čeká za pár chvíli.

V 72. minutě totiž dostal od spoluhráče malou domů, ta ale na nerovném terénu skočila. Mandas chtěl rozehrát míč, jenže místo toho vyrobil kiks, kterým dal šanci skórovat soupeři. I když se snažil zažehnat průšvih a plácal sebou na trávníku jako rybka na suchu, útočící hráč AEK neměl slitování a poslal míč do sítě.

Nešťastný brankář vztekle praštil do tyče, pohled kamer do jeho tváře dával tušit, že je mu jasné, jak velký průšvih udělal. Hosté sice stihli v 89. minutě vyrovnat, přáno bodovat jim ale nebylo. V nastavení tým AEK urval výhru 3:2.