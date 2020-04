Fotbalisté můžou trénovat ve skupinkách i v Rakousku

Fotbal v Rakousku, které dosud zaznamenalo přes 14 tisíc případů nemoci covid-19 a 384 mrtvých, byl pozastaven od 8. března. Tamní vláda dnes umožnila klubům návrat do přípravy, aby mohla být soutěž znovu rozehrána. Přesné datum neuvedla, podle médií by se však mohlo začít hrát už v květnu.

Pokud by se rakouská liga rozeběhla, hrály by se zápasy podle ministra sportu Wernera Koglera bez diváků. Kluby by také dva dny před každým utkáním musely povinně testovat hráče i další členy na koronavirus. "Chceme, aby se hrálo, nechceme překážet," prohlásil Kogler.

Fotbalisté rakouských klubů se od přerušení soutěže připravovali individuálně. V malých skupinkách hráčů už začaly trénovat například kluby v Německu a od pondělí to bude umožněno i českým profesionálním celkům s tím, že Fortuna liga by se mohla rozeběhnout 8. června.