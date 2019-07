Vysněná posila pro Real Madrid? Fanoušci mají jasno, fandí jí i prezident klubu

Vysněná posila, která dostane Real Madrid z krize? Pro fanoušky je to jednoznačně Portugalec Cristiano Ronaldo. Sotva se bývalý hráč Bílého baletu a současná hvězda Juventusu Turín objevil ve Španělsku, kde přebíral cenu listu Marca, fanoušci byli jako smyslu zbavení a prezident Realu Madrid Florentino Pérez slyšel jejich jednoznačné přání: „Podepište ho znovu!"

Portugalec přebíral prestižní cenu pro sportovní legendy právě od prezidenta Realu Madrid. Sbírka trofejí, kterou má CR7 v držení, je obdivuhodná. A Pérez dobře ví, jak s Ronaldem v sestavě Bílý balet válel. Devět sezon, 438 odehraných zápasů a 450 nastřílených gólů, k tomu 131 asistencí. Dva mistrovské tituly a čtyři triumfy v Lize mistrů. Ještě aby se po tak úspěšném hráči velkoklubu nestýskalo.

„Na předávání cen jsem přišel rád. Jsem fanouškem Cristiana. On je opravdu nejlepší a bude se nám po něm stýskat celý zbytek života," ťal do živého ve svém prohlášení prezident madridského gigantu. Přitom, když v létě 2018 odcházel CR7 do Juventusu, stály za tím podle médií právě neshody s Pérezem.

Všechno vyniká o to víc, že v Bílém baletu rozhodně nevládne pohoda. Mohou za to bídné výsledky v přípravě, zejména porážka s městským rivalem Atlétikem 3:7, stejně jako taškařice kolem (ne)odchodu Garetha Balea do Číny. Hvězdného Velšana už kouč Zinédine Zidane pomalu pakoval na cestu, aby nakonec zasáhl prezident Realu a z obchodu nebylo nic.

Pak je jasné, že se fanouškům po Ronaldovi stýská. Ten se ale soustředí na další sezonu v Juventusu Turín a se Starou dámou chce vyhrát konečně Ligu mistrů. „Třeba právě tohle bude rok Juventusu. Budeme vždy bojovat o vítězství," slíbil Portugalec.

Velkokluby v létě zbrojí, aby dosáhly velkých vítězství. Ronaldo si však uvědomuje, že to není jen o utrácení peněz. „Podívejte se, kolik utratila za posledních pět let Barcelona. A Ligu mistrů stejně nevyhrála," potěšil fanoušky Realu rýpancem na adresu odvěkého rivala. „Musíte mít dobré hráče, ale pak jsou tam další faktory - zranění, štěstí," doplnil Portugalec s tím, že není posedlý myšlenkou na triumf v Lize mistrů. „Když nevyhrajeme v téhle sezoně, tak doufám, že to přijde o rok později. Když budeme v Juventusu makat, vítězství přijde."