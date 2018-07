Ajax i Celtic na úvod druhého předkola Ligy mistrů doma vyhrály

Fotbalisté Ajaxu Amsterodam úspěšně vstoupili do druhého předkola Ligy mistrů a doma porazili Sturm Štýrský Hradec 2:0. Celtic otočil zápas s Rosenborgem Trondheim a doma v Glasgow zvítězil 3:1. Odvety se hrají za týden.

Ajax bez zraněného útočníka Václava Černého otevřel skóre v 15. minutě díky Hakímu Zijachovi. V 57. minutě zvýšil Lasse Schöne, jenž dorazil vlastní neproměněnou penaltu. Pokud nizozemský tým zvládne i odvetu, vyzve ve třetím předkole elitní soutěže Standard Lutych.

Souboj skotského a norského šampiona začali lépe hráči Rosenborgu, které v 16. minutě poslal do vedení Birger Meling. Těsně před pauzou však vyrovnal Odsonne Edouard a minutu po změně stran dokonal obrat Olivier Ntcham. Třetí domácí branku přidal čtvrt hodiny před koncem znovu Francouz Edouard. Celtic nakročil do další fáze kvalifikace LM, kde by narazil na AEK Atény.

Hned tři z pěti dnešních zápasů skončily výsledkem 0:0. Bez branek hrály Borisov s HJK Helsinky, Kukësi s Karabachem i Ludogorec s Videotonem.