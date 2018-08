Trnava vysvětluje "zelené" fotbalisty: Špatný odstín, špatné složení, barvu budeme reklamovat

Byl to hodně zvláštní pohled. Když končilo utkání druhého předkola Ligy mistrů mezi domácí Trnavou a Legií Varšava (0:1), řada hráčů vypadala, jako by si v průběhu zápasu odskočila vymalovat pokoj sytě zelenou barvou. Důvodem byl na zeleno natřený trávník, kterým se správce snažil maskovat plesnivějící hrací plochu. Celá událost má však mnohem pestřejší historii.

Svěřenci českého trenéra Radoslava Látala radostně křepčí před zaplněnými tribunami. I přes porážku s polským gigantem si díky vítězství z prvního utkání zajistili postup do třetího předkola Ligy mistrů. Fanoušky však zaujal nejen pohled na nadšené fotbalisty, ale i na jejich dresy, tváře i ruce, které byly plné zelených kapek od barvy.

Důvod? Podle informací serveru sport.sk bylo již v roce 2017 do trnavského trávníku přidáno umělé vlákno, čímž vznikl takzvaný hybridní povrch kombinující přírodní a umělou trávu. Veliká horka, s kterými se potýká celá Evropa, však způsobila, že povrch napadla plíseň. Tu se správce snažil zakrýt barvou, ta však, jak se později ukázalo, neměla požadovanou kvalitu.

Sestřih zápasu Spartak Trnava - Legia Varšava

"Před dvěma týdny povrch zasáhly dvě plísňové choroby naráz. V důsledku toho se poškodil trávník v šestnáctce pod severní tribunou a postupně se to šířilo dál. Zalévat musíme, protože by tráva vyschla. Zároveň však vzniká vlhkost a přicházejí choroby. Věříme, že se nám je podařilo zastavit," vysvětloval sportovní a technický ředitel City Arény, kde Trnava hraje, Branislav Kriška.

Za zelenou barvou, která kromě trávníku poutala pozornost i na samotných hráčích, však údajně stojí špatná kvalita produktu. "Použili jsme ji asi už popáté. Nikdy dříve jsme s ní neměli problémy, teď nám dodali barvu, která neměla požadovanou kvalitu. Neseděl odstín ani složení. I deset hodin po aplikaci barva nechávala jasné stopy. Věřím, že už se to nebude opakovat. Už jsme vše reklamovali," dodává Kriška.

S humorem se s nezvyklou situací vypořádali samotní hráči. "Náš trávníkář tam dal nějakou barvu nebo něco takového, protože pravá strana hřiště chytila plíseň či co. Nevím přesně, o co šlo, ale byl tam nějaký problém, tak se trávník prostě nabarvil. A teď jsme celí zelení, snad to půjde dolů," smál se po zápase brankář Trnavy Martin Chudý.