Výzva pro Slavii! Pokud vyřadí Dynamo Kyjev, bude o Ligy mistrů bojovat s Ajaxem či Lutychem

Pokud fotbalisté Slavie Praha ve 3. předkole Ligy mistrů vyřadí Dynamo Kyjev, zahrají si v závěrečném 4. předkole o postup do základní skupiny s vítězem duelu mezi Standardem Lutych a Ajaxem Amsterodam. Los play off se uskuteční ve švýcarském Nyonu až v pondělí, už teď je ale jasné, na koho by český vicemistr narazil.