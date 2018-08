Když Slavia vyřadí Kyjev, čeká ji v bitvě o Ligu mistrů buď Ajax, nebo Lutych

Již předem měli jasno. Los play off ve švýcarském Nyonu jen potvrdil, co už sešívaní věděli. Pokud fotbalisté pražské Slavie ve 3. předkole Ligy mistrů vyřadí Dynamo Kyjev, zahrají si v závěrečném 4. předkole o postup do základní skupiny s vítězem duelu mezi Standardem Lutych a Ajaxem Amsterdam. První zápasy se budou hrát 21./22. srpna, odvety 28./29. srpna. Pražané by začali venku.

Netradiční los nelos zažili červenobílí ve švýcarském Nyonu. Ještě nikdy se jim nestalo, aby předem věděli, na koho narazí...

Důvodem je napjatá politická situace mezi Ruskem a Ukrajinou. UEFA nechtěla dopustit, aby na sebe v play off o postup do Ligy mistrů narazily Dynamo Kyjev a Spartak Moskva. A protože v závěrečném 4. předkole nemistrovské části bude pouze čtveřice týmů, dva nasazené a dva nenasazené, bylo předem vše podstatné dáno.

Jelikož se los uskutečnil ještě předtím, než se rozehraje 3. předkolo, byl spolu s Dynamem v roli nasazeného i vršovický celek. V případě postupu na razí na lepšího z duelu mezi Standardem Lutych a Ajaxem Amsterdam.

Na Dynamo je vyprodáno

Nejprve si sešívaní samozřejmě musejí poradit s Kyjevem. První zápas se hraje v úterý od 19:30 v Edenu a je vyprodán. Poslední možnost, jak se na utkání dostat, je koupit si permanentní vstupenku, kterých zbývá už jen několik kusů.

Pokud by Slavia postoupila, závěrečné play off by pro ni nemuselo být neřešitelným problémem. V případě Ajaxu by si zopakovala historický vzájemný souboj o postup do základní skupiny z roku 2007. Před 11 lety nizozemský celek slavně vyřadila po výhrách 1:0 venku a 2:1 doma a vybojovala svoji dosud jedinou účast v hlavní fázi prestižní soutěže.

Slavia má i v případě neúspěchu v kvalifikaci Ligy mistrů jistotu základní skupiny Evropské ligy.