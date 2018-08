Soupeře jsme měli na lopatě, litují vyřazení fotbalisté Trnavy

Trnava v prvním zápase v Srbsku remizovala 1:1 a v domácí odvetě se v úterý ujala vedení po gólu Marka Bakoše. Jenže Crvena zvezda, která před rokem vyřadila pražskou Spartu, o minutu později vyrovnala. "Otázka je, jak by se vyvíjel zápas, kdybychom gól nedostali. Jak se říká: Soupeře jsme měli na lopatě a mohli jsme ho porazit," citovala Bakoše slovenská média.

Útočník, který na Slovensku do konce podzimu hostuje z Plzně, mohl ještě v závěru normální hrací doby rozhodnout, ale ve velké šanci v 82. minutě neuspěl. "Soupeř udělal chybu v obraně, já to měl na noze, ale nedal jsem. Hosté v prodloužení ano, a proto postoupili. Teď budeme pár dní zklamaní, ale fotbalový život nekončí. Naším cílem je přinést do Trnavy evropskou soutěž," dodal.

Crvenou zvezdu poslal v 98. minutě do vedení Nemanja Radonjič, ale v samotném závěru mohla Trnava vyrovnat z pokutového kopu. Jenže kapitán Boris Godál trefil břevno. "Při penaltě jsem trochu zvedl míč. Dali jsme do toho všechno a ještě máme jednu šanci na Evropskou ligu," prohlásil.

Právě postupem do základní skupiny druhé evropské soutěže by si hráči Trnavy chtěli spravit náladu a také se tak odvděčit fanouškům za podporu. "Co bychom před začátkem pohárové sezony dali za to, abychom mohli hrát o Evropskou ligu. Musíme zvednout hlavy. Vyřadili jsme Legii Varšava, trápili jsme Crvenou zvezdu a to by nám mělo dát naději, že na postup do skupiny máme," uvedl záložník Erik Grendel.

"Čeká nás další dvojzápas, ale když budeme hrát jako doteď, tak jsem přesvědčený, že ve skupinové fázi Evropské ligy nebudeme chybět," přidal obránce Andrej Kadlec.