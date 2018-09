Památný gól s CSKA si Wágner naplánoval. Už mě tam dej, prosil tehdy Vrbu

„Nejsem typ, který by vzpomínal. Nicméně, je to pro mě doposud nejhezčí den v životě. Když teď Viktorce nalosovali do skupiny znovu CSKA, vzpomínky na gól mi projely hlavou. Věci se nemohly sejít líp. Poslední zápas podzimu, postup. Nádhera," rozplývá se Wágner, který má gól z prosince 2013 pořád před očima.

Jak si zpracovává centr tragicky zesnulého Františka Rajtorala a neomylně míč uklízí k tyči. Ruská reprezentační jednička brankář Akinfejev, jenž bude stát mezi tyčemi i tentokrát, se jen ohlédl. „Vyřešil jsem situaci přesně tak, jak jsem chtěl. První dotek, volej, směr," podotýká Wágner.

Trefu oslavil skokem mezi diváky. Přeskočil reklamní baner a vrhl se do jejich náručí. Nešlo však o nekontrolovanou euforii, jak jí popisují hráči, kterým se povede podobný kousek. Wágner měl oslavu nachystanou dopředu.

„Zní to asi zvláštně, ale už od rána jsem věděl, že skočím do lidí. Tušil jsem, že do zápasu naskočím, že se něco stane. Když jsem se během druhé půle rozcvičoval, byl jsem strašně nahecovaný. Asistent Jirka Skála mě navíc povzbuzoval, tvrdil mi, že rozhodnu. Všechno do sebe zapadalo. Pak vyrovnal Dan Kolář a já v duchu prosil trenéra Vrbu: Pojď mě tam už dát! Vyslyšel mě a bylo. Všichni prostě udělali, co měli," povídá Wágner, který dvěma zásahy v předkolech pomohl Viktorii do hlavní fáze Champions League. V ní si krátce zahrál také na Manchesteru City.

„Znělka Ligy mistrů je moc hezká. V závěrečném předkole proti Mariboru jsem si ji před výkopem vychutnal přímo na hřišti. Na gól proti CSKA ale nemá," směje se 28letý útočník, jenž v české lize doposud nastřílel 62 gólů. Tehdy byl součástí fantastické party v čele s Pavlem Horváthem. Věří však, že i současný tým je schopen CSKA porazit.

„Proč by ne? Nemyslím, že CSKA bude silnější než Sporting, který kluci na jaře málem vyřadili v Evropské lize. Rozhodovat budou detaily. My jsme tehdy v Moskvě snížili na 2:3. Gól sice k bodům nevedl, ale nakonec se ukázal jako klíčový," dodává Wágner.