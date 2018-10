Fotbalový maniak Džeko. Svůj hvězdný příběh načal v Plzni

V roce 2005 dorazil do Teplic ze Sarajeva za dva milióny korun. O necelých šest let později za něj Manchester City vysázel Wolfsburgu v přepočtu miliardu korun. Než se však Edin Džeko stal uznávanou personou, musel se prosadit v české lize. Hvězdný příběh útočníka AS Řím začal právě proti Plzni, dnešnímu soupeři ve skupině fotbalové Ligy mistrů.

Je březen 2006, Teplice ve Štruncových sadech trpí, prohrávají 0:3. Do druhé půle vybíhá neznámý útočník z Bosny. Žlutomodrý dres na vytáhlém, subtilním klučinovi doslova vlaje. Na trávníku se však činí, střílí premiérový gól v české lize, kterým pomůže k remíze 3:3. Od té doby stál proti Plzni ještě 6x, nasázel jí 6 gólů (viz tabulka).

„Jde o milník, ovšem pouze symbolický. Myslím, že to není o tom, kdy dal Edin první branku, nýbrž, jakým způsobem přistupoval k fotbalu. Kdyby dal gól dříve nebo později, jeho cesta by měla stejné parametry," tvrdí trenér Jiří Plíšek, který si Džeka vyhlédl v Željezničaru Sarajevo a přivedl ho do Česka. „Láska k fotbalu, pracovitost, neustálá chuť se zlepšovat, mít před sebou cíle, sny. To ho doprovází celou kariéru, ve které se krůček po krůčku dostával výš a výš," podotýká Plíšek.

Kapitán bosenské reprezentace, který je v rodné zemi nejpopulárnější osobou, je v pozitivním smyslu fotbalový maniak. Když neběhá po trávníku, sleduje zápasy, bez ohledu na úroveň. Top ligy i nižší soutěže „Koukám i při cestách autobusem na mobilním telefonu," přiznal nedávno Džeko v interview pro italská média. „Pomáhá mi to na hřišti. Mám nasledované, jak se chovají obránci, proti kterým nastupuji," dodal 32letý ambasador dětského fondu UNICEF v Bosně a Hercegovině.

DŽEKO PROTI PLZNI 2006 (česká liga) Plzeň - TEPLICE 3:3 (1 gól) Plzeň - TEPLICE 2:0 2007 (česká liga) TEPLICE - Plzeň 1:2 2013 (skupina Ligy mistrů) Plzeň - MANCHESTER CITY 0:3 (1 gól) MANCHESTER CITY - Plzeň 4:2 (1 gól) 2016 (skupina Evropské ligy) Plzeň - AS ŘÍM 1:1 AS ŘÍM - Plzeň 4:1 (3 góly)

„Loni jsem byl za Edinem na ligovém utkání, po něm jsme se potkali v salónku na Olympijském stadiónu. V ten moment ale začali vysílat sestřih ze zápasu a bylo po konverzaci. V očích jsem mu viděl plameny, jak ho dění na obrazovce pohlcuje. Byl v transu. Až když sestřih skončil, byli jsme schopní si normálně povídat," směje se Plíšek.

Přestupem do AS Řím si Džeko splnil dětský sen o italské lize. Byť jako malý fandil AC Milán a hltal útočníka Andreje Ševčenka. Transferem do Itálie tisíce sarajevských kluků přes noc vyměnily dres Manchesteru City za žlutočervené triko AS. Své ikoně drží palce, aby ve Věčném městě získala mistrovský titul, jako na Etihad Stadium a ve Wolfsburgu. Nic není nemožné. Po zahřívací úvodní sezóně se Džeko rozjel, v té uplynulé nastřílel 29 gólů.

„Uspět v takovém klubu hned není jednoduché. Edin dokázal, že je bojovník, překonal těžké začátky, kdy mu mnoho lidí nevěřilo. Nikdy nebude pro Řím jako legenda Francesco Totti, ale je důležitým článkem historie AS. Prosadil se v německé, anglické, teď i v italské lize. To jen dokazuje, jak kvalitním hráčem je," říká Plíšek.