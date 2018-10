Vlci zase cení tesáky. Pozor na Krmenčíka! varuje kouč AS Řím

Pomalu ale jistě upadali do krize. Po rozsáhlých letních změnách v kádru vstoupili fotbalisté AS Řím do nové sezóny kostrbatě. Dokonce se spekulovalo o odvolání trenéra Eusebia di Francesca, který tým na jaře dovedl do semifinále Ligy mistrů. Teď ale Vlci zase cení tesáky. V uplynulé týdnu smázli v italské lize Frosinone (4:0), o víkendu pak v derby Lazio (3:1).