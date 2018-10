Vyrovnání v poslední minutě? Hvězda místo radosti zuřila

Radost z vyrovnání na poslední chvíli? Kdepak, to není nic pro něj. Slavný Brazilec po závěrečném hvizdu pelášil ze hřiště. Žádné podání ruky na znamení úcty k soupeři a poděkování za dobrý zápas. Místo toho Neymar nakopl po utkání Ligy mistrů jeden z plastových předmětů a mazal do šatny. Remíza PSG s Neapolí 2:2 v Lize mistrů jej zjevně neuspokojila.

Když se Angel di María trefil ve třetí minutě nastavení do sítě italského soupeře, stadión slavil, stejně jako hráči PSG. Tým trenéra Thomase Tuchela přece neprohrál, zachránil remízu, a to se počítá. Jenže to není nic pro Neymara. Ten je zvyklý vyhrávat a místo toho, aby si vychutnával radost z gólu, zuřil. Jakmile duel skončil, odpochodoval vztekle do šatny.

Slavný Brazilec se nechal slyšet, že by nejraději z klubu zmizel, protože mu chybí velká vítězství a zápasy třeba proti Realu Madrid. PSG dominuje francouzské lize, kde Neymar a spol. válcují konkurenci v suchém triku. Deset zápasů a stejný počet vítězství při skóre 37:6 (skoro čtyři vstřelené branky na zápas), to hvězdu nedokáže uspokojit.

Pravdou je, že francouzský gigant na evropské scéně nezáří, jak by majitelé klubu chtěli. Sice investují do PSG nehorázné sumy, ale výsledky scházejí. V tomto ročníku Ligy mistrů je v polovině skupiny C PSG se čtyřmi body až na třetím místě za Liverpoolem (6 bodů) a Neapolí (5 bodů). Šanci na postup pochopitelně dál má.

"Nevím, proč nemůžeme hrát stejně celých devadesát minut. Když jsme začali hrát na tři obránce, tak jsme si vypracovali víc šancí a tlačili soupeře. Celkově to ale pořád nebylo ono, musíme se zlepšit," hodnotil duel německý kouč PSG. „Když vyrovnáte v poslední minutě, vždycky to znamená, že jste získali bod. A tenhle je velmi důležitý," měl jasno Tuchel.

V poločase prý nabádal hráče k rychlejší a jednodušší hře i větší disciplíně. „Když jsme pak dostali druhý gól, bylo to frustrující. Ale hráči ukázali bojovnost a i podruhé vyrovnali. To nás udrželo ve hře o postup. Budeme chtít příště vyhrát v Neapoli," slíbil Němec.