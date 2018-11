Plzeň s Realem podle bookmakerů padne i doma, výhru Viktorie tipují tři procenta sázkařů

Plzeň čeká ve středu večer fotbalový svátek, který už svátečnější být ani nemůže. Ve Štruncových sadech se v odvetném utkání základní skupiny Ligy mistrů představí Real Madrid. Španělský velkoklub před 14 dny uhrál hubené vítězství 2:1, přestože všichni očekávali, že Viktoria dostane nakládačku. Navzdory aktuálním potížím Realu bookmakeři ani tentokrát nepředpokládají, že by Vrbovi hoši mohli bodovat. Na vítězství Madridu je kurz 1,25:1 a tuto variantu si na tiket zvolilo i přesvědčivých 95 % sázkařů. Pro remízový výsledek se při kurzu 6,7:1 rozhodla 2 % tipujících a 3 % opravdových fanoušků Viktorie zvolila výhru Západočechů v kurzu kolem 12:1.

Plzeň má podle bookmakerů před domácím duelem Ligy mistrů proti slovutnému Realu Madrid sice o poznání nadějnější kurz na výhru 11,5:1 (když hrála v Madridu, byl na ni kurz 36:1), ale rozložení sázek se prakticky vůbec nezměnilo. Drtivá většina tipů jde na výhru Realu.

„Je pravda, že Plzeň byla v prvním utkání na půdě vítěze Ligy mistrů krůček od senzace, ale pořád je tu obrovská síla samotné značky Real Madrid. Nic proti Plzni, ale Real bude favoritem, i kdyby nastoupil v deseti. Navíc si Bílý balet ještě nemůže být jistý postupem ze skupiny a v Plzni nutně potřebuje zvítězit," říká Petr Urbanec, bookmaker Tipsportu.

Sázkaře rovněž láká „pěkný" kurz 1,25:1 na výhru Realu (kurz na výhru Realu před čtrnácti dny byl jen 1,07:1). Plzeň ztrácí body i kvůli absenci své útočné hvězdy Michaela Krmenčíka.

„Viktoriáni se mohou opřít snad jen o historii soubojů českých klubů s Realem, když ze šesti pohárových výletů do Čech a na Moravu proměnili Madridští ve vítězný jen jediný. Slavný duel na Letné, který skončil těsně 2:3. Druhým plusem pro Plzeň pak může být bilance venkovních zápasů Realu Madrid. Od léta vyhrál venku jediný ligový duel s průměrnou Gironou, padl i v pohárovém zápase v Moskvě," doplňuje Urbanec.

Ztráta Krmenčíka bude obrovským handicapem

„Viktoria ve Španělsku v rámci možností nehrála vůbec špatně a v závěru mohla při troše štěstí dokonce urvat bod. Otázkou ale zůstává, jak moc se na obrazu utkání podepsalo aktuální rozpoložení Realu, jestli hodně, nebo ještě víc. Královský klub se po vyhazovu trenéra sice trochu zvedl, stále to ale zdaleka není, co by se od vítěze posledních tří ročníku dalo čekat. Plzeň na body ani tentokrát myslet nemůže, ztráta Krmenčíka bude obrovským handicapem i v otázce vstřelení branky," přidává se Michal Hanák, hlavní bookmaker Fortuny.

Pravdou na druhou stranu je, že zatímco před 14 dny byl u jeho kanceláře kurz na tříbodovou výhru Plzně 37:1, aktuálních 12:1 působí přece jen o trochu optimističtěji. Sázkaři ale i tak preferují, spíše než senzaci v podobě bodového úspěchu Viktorie, výhru Realu o více než dvě branky v kurzu 1,63:1, výjimkou není ani tříbrankový rozdíl s kurzem 2,67:1.