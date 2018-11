Kouč Realu Solari tajil vše. Sestavu i svoji budoucnost

Španěly ale středeční zápas moc nezajímal. Novináři se ptali na sestavu a budoucnost dočasného kouče Santiaga Solariho. „Sestavu uvidíte zítra. Teď mě zajímá zápas s Plzní, přijeli jsme sem po dvou vítězných utkáních a věřím, že po tom zítřejším nám sebevědomí ještě vzroste," naznačil, že nic jiného, než tři body nebere.

„Co se týká mojí budoucnosti, vím, jaká je moje pozice a akceptuji ji, co bude dál, to teprve uvidíme," dodal. Jako by se ho každodenní spekulace médií, zda přijde Antonio Conte nebo Leonardo Jardim, a to prý ještě tento týden, vůbec netýkaly.

Před sedmnácti lety jako hráč zažil zápasy v Lize mistrů se Spartou. Ta mu ale nic neříkala... „Jak to tenkrát dopadlo? Vyhráli jsme v Praze 3:2... Hm... Doufám, že v Plzni vyhrajeme vyšším rozdílem," pravil s úsměvem.

Ramos? Fantastický kapitán, říká Solari

Když přišla řeč na vztah s kapitánem týmu Sergiem Ramosem, který se vyjádřil, že je v podstatě jedno, kdo Real trénuje, protože za každého bojují na život a na smrt, a když je Real úspěšný, roste i sláva kouče, odpověděl diplomaticky: „Ramos je fantastický kapitán, cítí velkou odpovědnost, ale je velice silný, aby ji unesl."

Obránce Nacho Fernández hovořil také jako rozený diplomat... „V prvním zápase doma jsme měli momenty, kdy jsme museli hodně zabojovat, ale my nerozlišujeme velké a méně známé soupeře. Když si oblékneme dres, jdeme na hřiště s cílem vždy vyhrát. Z týmu soupeře na mne udělal dojem Krmenčík, ale ten prý hrát nebude," pravil.

„Poslední dva zápasy jsme vyhráli a jdeme vyhrát i ten zítřejší. Naše sebevědomí roste a věřím, že poroste dál, abychom se co nejdřív dostali tam, kde jsme byli a kam Real patří," dodal.

Moc příjemná mu nebyla otázka, co si myslí o výroku spoluhráče Carvajala, který řekl, že vyhozený Lopetegui byl nejlepší trenér, jaký ho vedl.

„Carvajal vždycky říká pravdu. Lopetegui bude určitě úspěšný kamkoliv přijde. Nás teď vede Solari, dělá maximum, aby se zvedalo naše sebevědomí, a my jsme spokojení. Naším úkolem je splnit to, co po nás chce. Jestli zůstane nebo přijde nový kouč, není otázka na nás hráče. My o tom nerozhodneme," konstatoval Nacho, který vzhledem k absenci obránců Marcela, Varaneho a Carvajala má místo v sestavě jisté.