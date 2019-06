Cíl Slavie? Účasti v Lize mistrů jsme podřídili vše, netají šéf úřadujícího mistra

Loni Slavia ztroskotala na kyjevském Dinamu, letos je však podle přesvědčení klubové generality dál. Vyzrálejší, zkušenější, ale hlavně silnější a připravenější.

Ligu mistrů zná jen z vyprávění

„Proto jsem mnohem klidnější než loni. V minulé sezoně jsme si ověřili, že i na evropské pohárové scéně můžeme zažít velký sportovní úspěch," připomíná sportovní ředitel Slavie Jan Nezmar tažení Evropskou ligou až do čtvrtfinále.

„Liga mistrů znám sice jen z vyprávění, ale vím, že je to jiný level než Evropská liga. Proto ji vnímáme jako obrovskou výzvu. Hráči, trenéři, já, celé vedení klubu. A jsem si jistý, že jsme na ni připravenější než loni v létě," ujišťuje.

Slavia udržela Tomáše Součka. Opora sešívaných podepsala pětiletou smlouvu

Sport.cz

„Mistrovský titul už jsem se Slavií jeden měl, do Ligy mistrů jsem se s ní ale ještě nepodíval. Proto jsem si při rozhodování o další fotbalové kariéře říkal, že jestliže máme ze Slavie odejít, pak po Lize mistrů," potvrzuje kapitán mistrovského týmu Tomáš Souček, že právě vidina startu v Champions League představovala hlavní důvod, proč v Edenu prodloužil smlouvu o dalších pět let.

Padesátikoruna za tip na soupeře

„Pamatuji si, když Slavia hrála před více než deseti lety Ligu mistrů naposledy a já chodil na stadion. Teď máme příležitost se do ní také dostat a věřím, že ji zvládneme. Z potencionálních soupeřů to třeba takový Ajax dotáhl v uplynulém ročníku hodně daleko, ale my se dokážeme rovnat i s ním," netají se vírou, že jak Ajax Amsterdam, tak skotský Celtic Glasgow či dánské FC Kodaň představují protivníky, přes které může Slavia postoupit.

Slávista Tomáš Souček se raduje poté, co v první půli finále MOL Cupu proti Baníku proměnil nařízenou penaltu.

Vlastimil Vacek, Právo

„Dvacátý, resp. jednadvacátý srpen a poté sedmadvacátý či osmadvacátý srpen, to jsou dny, na které se jednoznačně soustřeďujeme," připomíná Tvrdík termíny, v nichž se čtvrté předkolo Ligy mistrů hraje. „Jde o příležitost dokončit fantastický rok, který jsme zažili."

Ještě předtím bude pro Slavii důležitým termínem 5. srpen, kdy se čtvrté předkolo Ligy mistrů losuje.

„Nejspíš budeme losování sledovat společně v kabině. Bude přitom zábava, protože každý vsadí padesát korun na mužstvo, které tipuje za našeho soupeře," prozrazuje kapitán Souček rituál, který on a jeho spoluhráči dodržují.

Fotbalová Slavia představila posily pro novou sezonu

Sport.cz

Tvrdík má připraveny dvě cesty

Ajax, Celtic, Kodaň, Dinamo Záhřeb - to jsou potencionální soupeři, na která budou sázet.

„V konfrontaci s Ajaxem bychom favoritem rozhodně nebyli, ale se třemi ostatními protivníky můžeme sehrát vyrovnané partie," je si jistý i slávistický šéf Tvrdík.

Otázkou samozřejmě je, jak pro Slavii dopadnou, ale podle Tvrdíka ani případný kvalifikační nezdar nijak neohrozil cestu, kterou s klubem nastoupil.

Fotbalisté pražské Slavie slaví po výhře ve finále MOL Cupu s cennou trofejí.

Vlastimil Vacek, Právo

„Liga mistrů pro nás nepředstavuje sázku na jednu kartu, není to ani hazard," bránil se reminiscencím na první a poslední účast Slavie v Lize mistrů před dvanácti lety a marasmus vedoucí málem k bankrotu poté, co druhý pokus dostat se mezi klubový výkvět Evropy nevyšel.

„Kdyby se nám nepodařilo postoupit, svět se nám nezhroutí, natož aby to klub nějakým způsobem ohrozilo. Ostatně, máme připraveny dvě cesty. Jednou je Liga mistrů, druhou účast ve skupině Evropské lize, kde se stejně jako v uplynulé sezoně můžeme rovněž potkat s fantastickými týmy. Ale když se příležitost nabízí, kdy jindy to zkusit než teď?!" odpovídá si na řečnickou otázku Tvrdík.