Nejlepší evropské týmy znovu v akci, letos bohužel bez českého zástupce. Dvaatřicet týmů si to v Lize mistrů znovu rozdá o ušatý pohár, první zápasy ve skupinách jsou naplánovány již 20. října. Zdali titul obhájí gigant z Mnichova se dozvíme nejpozději 29. května 2021, pravidelné výsledky, tabulky a kalendář zápasů sledujte na Sport.cz.

Program, termíny, zápasy

Kola Ligy mistrů se znovu rozpohybují 20. října, kdy je na programu hned osm zápasů. Dalších osm zápasů přichází na řadu o den později. V rámci základních skupin se musí odehrát šest kol, poté je na řadě vyřazovací část. Finále Ligy mistrů 2020/21 je naplánováno na 29. května 2021, hostit ho bude Atatürkův olympijský stadion v Istanbulu, kde se hrálo památné finále v roce 2005 mezi AC Milán a Liverpoolem.

Program a termíny zápasů LM 2020/21 Fáze Datum 1. kolo - skupiny 20.-21. října 2020 2. kolo - skupiny 27.-28. října 2020 3. kolo - skupiny 3.-4. listopadu 2020 4. kolo - skupiny 24.-25. listopadu 2020 5. kolo - skupiny 1.-2. prosince 2020 6. kolo - skupiny 8.-9. prosince 2020 Los osmifinále 14. prosince 2020 Osmifinále 16.-17. a 23.-24. února (1. zápasy)

9.-10. a 16.-17. března (2. zápasy) Los čtvrtfinále 19. března 2021 Čtvrtfinále 6.-7. dubna 2021

13.-14. dubna 2021 Semifinále 26.-27. dubna 2021

4.-5. května 2021 Finále 29. května 2021

Los Ligy mistrů a skupiny

Základní skupiny ročníku 2020/21 se losovaly 1. října v Ženevě, losováno bylo 32 týmů do osmi skupin. Ve skupině se spolu týmy utkají dvakrát systémem doma-venku. Do vyřazovacích bojů postupují týmy z první a druhé pozice ve skupině, tým na třetím místě jde do play-off Evropské ligy.

Šest týmů muselo projít kvalifikací, z mistrovské části do Ligy mistrů postoupil Midtjylland, Salzburg, Olympiakos a Ferencváros, z nemistrovské části zase Krasnodar a Dynamo Kyjev.

Základní skupiny Ligy mistrů 2020/21 Skupina A Skupina B Bayern Mnichov Real Madrid Atlético Madrid Šachtar Doněck RB Salzburg Inter Milán Lokomotiv Moskva Borussia Mönchengladbach Skupina C Skupina D Porto Liverpool Manchester City Ajax Olympiacos Atalanta Olympique Marseille Midtjylland Skupina E Skupina F Sevilla Zenit Chelsea Borussia Dortmund Krasnodar Lazio Řím Stade Rennes Club Brugge Skupina G Skupina H Juventus PSG Barcelona Manchester United Dynamo Kyjev RB Lipsko Ferencváros Basaksehir

Diváci

UEFA na začátku října 2020 potvrdila, že se evropské poháry, stejně jako mezistátní uktání, budou moci hrát před fanoušky v ochozech. Nesmí však být překročena kapacita 30 procent stadionu a musí to povolovat nařízení v daných zemích. Toto rozhodnutí následovalo po zápase evropského Superpoháru mezi Bayernem Mnichov a Sevillou, které přímo v dějišti vidělo na 20 000 fanoušků.