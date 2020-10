Zranění dalšího stopera je to poslední, co potřebujeme, kaboní se Klopp

Úřadujícímu anglickému mistrovi a vítězi Ligy mistrů z roku 2019 v sestavě zbyli ze stoperů jen anglický reprezentant Joe Gomez a devatenáctiletý Rhys Williams, který Fabinha vystřídal. V lize přitom anglický reprezentant do 21 let neodehrál ještě ani minutu.

"Zranění dalšího stopera je to poslední, co jsme potřebovali. Fabinho si natáhl zadní stehenní sval. Řekl sice, že mohl hrát dál, ale nemohl dělat žádné sprinty, což by nepomohlo jeho stavu ani nám. Po magnetické rezonanci toho budeme vědět víc, ale zjevně to není dobré," řekl kouč Liverpoolu Jürgen Klopp BBC.

Manažer Liverpoolu Jürgen Klopp.

Michael Regan, Reuters

Liverpool je sice v Lize mistrů po úvodní výhře 1:0 na hřišti Ajaxu Amsterdam v tabulce skupiny D první a spolu s Evertonem je i v čele anglické ligy, jeho německý kouč ale ví, že si jen se dvěma stopery ve zbytku podzimní části sezony nevystačí.

"Zranění ostatních stoperů urychlilo Rhysovo začlenění do týmu a vedl si opravdu dobře. Hráči jako Jordan Henderson a James Milner za ním budou chodit a mluvit s ním, aby měl pocit, že je součástí týmu. Pro všechny v klubu je ale Fabinhovo zranění šok a my teď musíme situaci kolem stoperů co nejrychleji vyřešit," podotkl Klopp.

Williams totiž v minulé sezoně hrál až v šesté nejvyšší anglické soutěži za Kidderminster a jen těžko se dá očekávat, že by zbytek podzimu po Gomezově boku odehrál on. Proto Klopp uvažuje o tom, že by z hostování ze Stuttgartu stáhl třiadvacetiletého stopera Nathaniela Phillipse.

Fotbalista Liverpoolu James Milner v akci (vpravo) v souboji se Sory Kabou z FC Midtjylland během utkání Ligy mistrů.

Peter Byrne, Reuters

"Musíme se rychle rozmyslet, co uděláme. Kdyby šlo o jeden zápas na konci sezony, pravděpodobně bychom to v obraně zvládli. My ale už za tři dny hrajeme v lize proti West Hamu. Máme velmi mladé a nezkušené alternativy. V tuto chvíli to ale vypadá, že si musíme vybrat jednu z nich," dodal Klopp s tím, že nedokáže říct, jestli se do sestavy po svalovém zranění vrátí v sobotu alespoň kamerunský stoper Matip.

Liverpool navíc po sobotním duelu s West Hamem čeká dvojice velice těžkých soupeřů. Příští úterý bude v Lize mistrů hrát na hřišti čtvrtfinalisty minulého ročníku z Bergama a poté se v anglické lize utká s loňským vítězem soutěže z Manchesteru City.