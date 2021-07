Krejčí zůstal jediným střelcem. S Rapidem dokážeme hrát, burcuje po porážce

Promarnili velkou šanci na vítězství. Fotbalisté pražské Sparty vstoupili do 2. předkola Ligy mistrů porážkou 1:2 ve Vídni s Rapidem. Přitom již od třetí minuty vedli. „V domácím zápase nás poženou fanoušci. To nám doufám pomůže a půjdeme si za tím, co si všichni přejeme,“ nevzdává se před odvetou Ladislav Krejčí mladší, autor jediného gólu Pražanů.

Těžko pochopitelná proměna. V prvním poločase měla Sparta zápas pod kontrolou. Po přestávce se všechno změnilo.

„Bohužel tam byly tři situace, kdy jsme se špatně vytočili u presinku. Pustili jsme soupeře až k našemu vápnu, kde jsme pak situace nedohráli. Základní chyba. Dopustili jsme se jí víckrát a Rapid toho využil," cituje klubový web Ladislava Krejčího mladšího.

Záložník lituje, že zůstal jediným střelcem.

🗣️ KREJČÍ | „Musíme se odpíchnout ze situací, které nám vycházely. V domácím zápase nás poženou naši fanoušci. To nám doufám také napomůže a půjdeme si za tím, co si všichni přejeme."

LK37 po prvním utkání s Rapidem Vídeň.



LK37 po prvním utkání s Rapidem Vídeň. #acsparta



➡️ https://t.co/VLJipDAsO7 pic.twitter.com/A9uxXt1Qxs — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) July 20, 2021

„Měli jsme šanci na 2:0. Věřím, že bychom pak vyhráli. Šance musíme využívat, jsme v soutěži, kde možností nebude tolik. Pokud chceme uspět, musíme si v koncovce poradit lépe," uvědomuje si.

Dočkalův centr hned na začátku proměnil hlavou v úvodní gól.

„Připravoval jsem se, abych podobné situace proměnil. Momentálně si v nich věřím. Jsem rád, že to tam padlo," kvituje Krejčí.

Rapid se prezentoval tak, jak mladý hráč očekával. „Náš realizační tým nám dal velice dobré informace. Všechno, co jsme si říkali, tam bylo. Hráli velice kvalitní fotbal. Dobře drželi míč a byli silní v ofenzivní části. To jsme věděli. Tím nás nepřekvapili. Jen se to potvrdilo. My jsme na konci také ukázali, že s nimi dokážeme hrát. To si musíme odnést do domácího utkání, abychom z dvojutkání vyšli vítězně," zdůrazňuje.

🎥 VRBA | „V prvním poločase jsme hráli velice dobře. Měli jsme další dvě příležitosti. Bohužel jsme nepřidali branku, abychom skóre navýšili. V druhém poločase se to bohužel otočilo."

Trenér Sparty Pavel Vrba po zápase ve Vídni.



Trenér Sparty Pavel Vrba po zápase ve Vídni. #acsparta



➡️ https://t.co/G3jsuseWgw pic.twitter.com/Qq8X3PLgX5 — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) July 20, 2021

Ve Vídni panovala bouřlivá atmosféra, na kterou hráči nejsou už nějakou dobu zvyklí. Alibi si z ní ovšem nedělá. „Na mě žádný tlak nedolehl. I kvůli tomu fotbal hrajeme, abychom v takové atmosféře mohli nastupovat. Já jsem za ni byl jedině rád," ujišťuje Krejčí.

Před odvetou věří, že je Rapid k poražení. „Nebudou mít důvod měnit svou hru. O to víc se na to musíme připravit. Musíme najít skuliny, kterých můžeme využít a odpíchnout se ze situací, které nám vycházely," přeje si.