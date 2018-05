Bláznivé, šílené, opakoval po postupu Klopp pořád dokola. Ale řekněme si, jak k tomu došlo, zchladil ho Monchi

Bláznivý zápas. A moc nescházelo, aby dospěl k ještě šílenějšímu rozřešení. „To proto, že jsme nebyli tak dobří, jak jsme být mohli,“ ulevilo se trenérovi Liverpoolu Jürgenu Kloppovi, když semifinálová odveta v Římě skončila a jeho tým i přes prohru 2:4 postoupil do finále Ligy mistrů. „Přímo crazy, ale to proto, že jsme prokázali morálku gladiátorů,“ nabízel svou verzi domácí Daniele De Rossi hrdý na své mužstvo, jež o kyjevský sen bojovalo do posledních vteřin nastavení.

Posledních deset minut v prvním semifinálovém duelu v Liverpoolu pomohlo Římanům, aby dvěma góly zkorigovali hrozící debakl a ponechali si naději pro odvetu.

Osm posledních minut na Olympijském stadiónu jim stačilo, aby vyvolali v soupeřových řadách paniku a strach.

Víc času ovšem neměli, takže zázračný zvrat podobný tomu s Barcelonou se jim nepodařil.

I Real potřeboval kus štěstí

„Poprvé jsme nehráli tak dobře, jak jsme hrát mohli, takže jsme potřebovali štěstí. A to jsme měli," nepopřel kouč Liverpoolu, že i on si své chvíle naplněné obavami prožil.

„Nebylo divu. Pro většinu mých chlapců šlo o první semifinále Ligy mistrů v kariéře, takže pro ně bylo pochopitelně těžké v takové situaci zvládat a vydržet nervové vypětí," zdůvodňoval Klopp opětovný chaos, do něhož jeho tým v závěru odvety upadl a který se podepsal na dvou inkasovaných gólech.

YYEEEEESSSSSSSSSS!!!! Kiev here we come!!! 🙌🙌🙌 pic.twitter.com/NIVKjLHCiy — Liverpool FC (@LFC) 2. května 2018

„Postup jsme si ale stoprocentně zasloužili, i když jsme k němu potřebovali kus štěstí. Ovšem i Real ho potřeboval. O den dřív než my proti Bayernu, ve čtvrtfinále s Juventusem zrovna tak," připomínal Klopp, že i Bílý balet si postup protrpěl.

V Kyjevě se 26. května postaví oba týmy ve finále proti sobě. Real pokoušející se o třetí triumf v řadě jako favorit, Liverpool jako outsider. Alespoň tak Reds své postavení vnímají...

„Je tomu tak. Oni už teď dvakrát Ligu mistrů ovládli, takže my budeme v Kyjevě jako outsideři. Ale je dobře, že tomu tak je, protože takováto role by nám mohla pomoci," připomínal Andrew Robertson, že Reds nebudou mít co ztratit.

„Odveta s Římany byla hodně bláznivá, stejně bláznivé je ale i to, že pojedeme do Kyjeva. Nevybavuji si, že by se něco podobného povedlo v Lize mistrů někomu, kdo musel projít kvalifikací, a přesto se dostal do finále. Pokud nejste Realem, Barcelonou nebo Bayernem, nemůžete si finálový zápas Ligy mistrů naplánovat. Pro ně je to normální, pro nás ovšem nesmírně bláznivé," opájel se Jürgen Klopp tím, že dostal Reds na samé výsluní evropského fotbalu.

Už s Dortmundem to před pěti lety dokázal, letos si tažení Ligou mistrů až do finále s Liverpoolem zopakoval.

„Vidět tolik šťastných tváří, to je fantastický okamžik. Vůbec nejlepší, jaký vám může fotbal poskytnout," třásl se blahem a vychvaloval výkony svého celku, stejně jako charakter a mentalitu, kterou v Lize mistrů prokázal.

Italové, nastal čas zvýšit hlas

Ani lamentování a nářky sportovního ředitele Římanů Monchiho nemohly Kloppa vyvést z míry.

„Samozřejmě Liverpoolu gratulujeme k postupu, ale musíme také říci, jak se to stalo. Už teď čtu na sociálních sítích, jak fotbaloví fanoušci po celém světě vtipkují, že kdyby se v Lize mistrů používal videosystém VAR, hrál by v Kyjevě můj tým s Bayernem. Ani se nedivím našim hráčům, že jsou neskutečně naštvaní... V prvním zápase na Anfieldu dostali třetí gól z jasného ofsajdu, v odvetě měli kopat dvě penalty, které jim byly upřeny," rozpálil se Monchi.

„Jsem Španěl, ale tvrdím jedno: Nastal čas, aby italský fotbal zvýšil hlas. To, co se děje v Lize mistrů není přece normální. Pocítil to Juventus a teď i my," oprávněně kritizoval Monchi, občanským jménem Ramón Rodríguez Verdejo, nechuť UEFA zavést do Champions League video.