Češi proti Slovensku: Dočkal i další zářili. Jaké dostali známky?

1. Tomáš Vaclík

Hodnocení redakce: 1

Co měl, to chytil. Skvěle zlikvidoval především chytrou patičku Hamšíka v první půli, kryl i dělovku Kucky. Ve vápně měl všechno, co bylo potřeba. Při vyrovnávacím gólu neměl šanci, ale hlavičku Maka alespoň vyrazil.