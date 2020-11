Mrazivá chvíle. Slavný gólman musel ze hry, ožily vzpomínky na Čechovo zranění

Na první pohled to vypadalo hrozivě. Po srážce dánského brankáře Kaspera Schmeichela s Islanďanem Albertem Gudmundssonem se mnohým mohlo vybavit to, jak kdysi dopadl Petr Čech po kontaktu se Stephenem Huntem. Schmeichel zápas Ligy národů nedochytal, ale podle zpráv z dánského tábora na tom po zápase nebyl až tak zle.

Situace nastala v závěru prvního poločasu za vedení Dánů 1:0. Islanďané to ještě zkoušeli, nákop za obranu ale lapil padající Schmeichel. Přitom do něj vletěl rozhozený Gudmundsson a stehnem jej trefil do hlavy.

Schmeichel po následném zásahu zdravotníků odešel po svých, ale musel střídat. Mezi tyče přišel Frederik Ronnow. Jednou inkasoval, ale v nastavení rozhodl o vítězství Dánů Christian Eriksen.

Schmeichelův stav se neměl podle sporých zpráv z dánského tábora nijak zhoršovat, což uvítali v Leicesteru, za který by slavný brankář měl 22. listopadu v příštím utkání Premier League chytat na hřišti Liverpoolu. Dánové ještě před tím v elitní části Ligy národů hrají také důležitý zápas - ve středu v Belgii.

Srážka oživila vzpomínky na nehodu ze zápasu Chelsea s Readingem. V roce 2006 brankář Petr Čech inkasoval úder kolenem do hlavy od Stephena Hunta. Po návratu na trávníky už napořád musel nosit ochrannou helmu.