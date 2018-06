Provede výkop medvěd? Ukáže Ronaldo dres jako Serena? Vsadit se dá během MS na všechno...

Nadcházející fotbalové mistrovství světa v Rusku je svátkem sportu nejenom pro jeho příznivce, ale i pro sázkové kanceláře. V ostře sledovaném turnaji mají byznysový vrchol roku, kdy se jim proti jiným sportovním událostem zvedá obrat několikanásobně. Tipéři sázejí úplně na vše, co se s šampionátem pojí – od sázek na celkového vítěze až po nejbizarnější typ zahajovacího výkopu od Vladimira Putina v případě postupu Ruska do finále.

Účast českého národního týmu na jakékoliv sportovní akci přirozeně zvedá sledovanost a zájem o kurzové sázení. Ale fotbalové MS je turnajem s obrovským celospolečenským přesahem, takže ani neúčast České republiky výrazně neovlivní objemy sázek. Možná více chybí sázkařům Itálie nebo Nizozemsko, tedy země, které jsou tradičními účastníky a symboly světového fotbalu.

Favoritem turnaje jsou výběry Brazílie a Německa. Za ně se řadí Francouzi, Španělé, Argentinci. K černým koňům turnaje patří Belgičané, Angličané, Portugalci a Uruguayci.

"Německo určitě patří do užšího pole favoritů na zisk trofeje. Na velké turnaje se vždy dokáže výborně připravit. Německá preciznost a spolehlivost, to je třeba hlavní faktor pro analytiky velkých bank, kteří pracují s pevnými daty, a Německo favorizují před MS. Ale jako bookmakeři ještě zohledňujeme spoustu dalších aspektů, jako je aktuální forma, nálada v týmu, zranění klíčových hráčů, náběry sázkařů..." líčí Petr Urbanec, fotbalový bookmaker Tipsportu.

Hvězda by mohla sundat i trenky

Fanoušci však mají možnost sázet také na pestrou paletu rozmanitých speciálů.

„O tom, že v Rusku je možné opravdu skoro všechno, nás zpravodajské agentury přesvědčují dnes a denně. Před časem proběhla médii zpráva, že zahájení soutěžních utkání tam mají na povel medvědi. Tak by tentokrát mohli provádět i slavnostní výkopy (7:1), zároveň by ale některý divoký huňáč mohl zápas narušit (50:1). V tom by mu mohlo konkurovat zkušené duo zajíc a vlk (600:1). Mnohem větší šance v tomto směru dáváme fanouškům (1,5:1), a to i těm nahým (10:1)," avizuje Michal Hanák, hlavní bookmaker Fortuny.

Za největší hvězdy šampionátu budou nepochybně platit Ronaldo a Messi, a že se ti dva zrovna nemilují, je všeobecně známo. Pokud dojde na vzájemný duel, klidně by se mohli poprat (150:1). Spíš ale budou střílet branky, oba stejně (2:1) nebo vůbec (5:1). To by se potom mohli věnovat nekalému marketingu, Messi lupínkům Lays (1010:1), Ronaldo Herbalifu (70:1). Ronaldo a jeho tým by u příležitosti MS mohli odprezentovat i nový zápasový outfit - bookmakeři uvažují třeba ten á la Serena (3,5:1). Ronaldo konečně rád slaví branky bez dresu, a když rozhodne finále, mohl by sundat i trenky (7:1).

Zahryzne se znovu Suárez?

Konkurenční kancelář Victoria Tip zase vypsala kurzy, že Saúdská Arábie odvolá hlavního trenéra ještě před jejich posledním zápasem na turnaji (50:1). Nebo že Luis Suárez bude na turnaji potrestán červenou kartou za kousnutí soupeře (150:1).

„Na mistrovství světa ve Francii v roce 1998 Saúdská Arábie odvolala ještě před posledním utkáním ve skupině brazilského trenéra Carlose Alberta Parreiru. Byl přitom trenérem, který o čtyři roky dříve dovedl Brazílii k titulu mistrů světa. I tak byl ale odvolán," vysvětluje hlavní bookmaker Petr Ondráček. „Asi všichni máme ještě v paměti čtyři roky staré kousnutí Luise Suáreze do ramene Giorgia Chielliniho při MS 2014 v Brazílii. Suárez tehdy nekousl soupeře poprvé a možná ani naposledy..." usmívá se bookmaker.

Sází se také na největší outsidery

„Sázky na fotbal u nás hrají prim po celý rok. V případech mistrovství světa, ale i Evropy však naši klienti v dobrém slova smyslu šílí a zajímají je všechny vypsané sázky," těší se Karel Kabrna, předseda představenstva Maxi-Tipu.

Několik stovek tiketů již bylo prosázeno i na největší outsidery turnaje Panamu a Saúdskou Arábii - obě země mají kurz na vítězství 1550:1. Při výhře některé z nich by pak sázkař při vložených 100 korunách získal 155 000 korun - je to sice nepravděpodobná, pro tipéry ale zdá se lákavá možnost.

Sázkaře zajímají i samotní hráči. Nejvíce sázek je na nejlepšího střelce, kde však zatím nefigurují hvězdy typu Ronalda, Messiho nebo Neymara. Tipéři zkoušejí neokoukané a nadějné hráče s vyšším kurzem, kteří rozhodně nejsou bez šance a mohou překvapit - Francouz Mbappé má kurz 34:1, Belgičan Lukaku pak 21:1. Lze si také vsadit, zda Luis Suárez opět pokouše během zápasu soupeře a zachytí ho TV kamery nebo zda Lionel Messi dá ve vyřazovacích bojích proti Anglii gól rukou a branka bude uznána.