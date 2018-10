Chybí mu část ruky, přesto je nejlepším střelcem týmu. Jako handicap to neberu, říká mladý fotbalista

Všimnete si ho na hřišti i mimo něj. Kolumbijského fotbalistu Andrese Mauricia Rodrigueze nelze přehlédnout. Na mistrovství světa v malém fotbale hráčů do 21 let vyniká výborným krytím míče, hbitostí a herní inteligencí. I čeští hráči měli problém ho uhlídat. V civilu zas srší vtipem a je pořád pozitivně naladěný. A to se přitom narodil s viditelným handicapem.