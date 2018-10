Na lajně Baroš, pak i Berbr. Vtipálkové z východních Čech můžou dostat pořádně za uši

Asi to skončí trestem od příslušných komisí. V obci Převýšov se totiž podle všeho pustili na tenký led a vtipkovali tak, že se to dostalo až k patřičným fotbalovým činovníkům a nezůstalo to bez odezvy.

O co jde? O zdánlivou banalitu. O vyplňování elektronického zápisu o utkání. V případě převýšovského béčka ve IV. třídě Královéhradecka se v jeho zápisech objevila podivuhodná jména. Ne snad „černoši", tedy hráči nastupující nelegálně, ale rozhodně ne jména, jejichž nositelé by byli na utkáních přítomni či se do nich dokonce zapojili. Do rolí rozhodčích laiků coby asistentů byl opakovaně vyplněn hvězdný útočník Baníku Ostrava Milan Baroš a jednou se do zápisu zatoulal i místopředseda FAČR Roman Berbr.

Elektronický systém FAČR dá se říci funguje už léta velmi dobře, pochvaluje si ho naprostá většina zainteresovaných. Umožňuje však i takovéto úlety či vtípky jako podle všeho je ten z Převýšova, na který upozornil Hradecký deník.

Rozhodčí divná jména nechal být

Snad jakákoli jiná představa je reálnější než ta, že by se Baroš či Berbr objevili s praporkem na čáře na východočeském venkově při utkání nejnižší soutěže.

Což o to. Berbr rozhodčím dlouhá léta býval. Nicméně doba pokročila a není nic známo o tom, že by se ještě této činnosti přímo aktivně nějak věnoval. A že by něco takového provozoval Baroš, je též prakticky nemyslitelné.

Ale podle zápisu o utkání, a dokonce ne v jednom případě, to přesto možné je. Ovšem jako virtuální vtípek.

Pro neznalé si připomeňme, jak to asi tak probíhá v praxi na takových zápasech nejnižších soutěží s jediným delegovaným sudím.

Arbitr přijde na zápas, dá si kafe, na počítači zahájí zápis v elektronické podobě, který vyplnily obě zúčastněné strany. Kromě sestav, vedoucích mužstev, musejí uvést do příslušných kolonek i rozhodčí-laiky coby asistenty. Bez nich hrát nelze.

A do této rubriky lze uvést v podstatě kohokoli, kdo je členem FAČR. Pokud rozhodčímu nepřijde nic divného, mohou tam stát jména jiných lidí, než se tam pak ve skutečnosti pohybují. A v tomto případě to tak asi opravdu bylo. Hlavnímu rozhodčímu se asistenti-laici legitimovat nemusejí. Ale v tomhle případě to přece jen bylo divné na první pohled...

Pozoruhodná jména zaujala ty, kteří brouzdají fotbalovými zápisy a vše se dostalo i k příslušným činovníkům. Záležitost po sportovně technické komisi obdrží na starost i příslušná okresní disciplinárka.

V zápise na webových stránkách Okresního fotbalového svazu Hradec Králové je tak potvrzeno, že případ jde k projednání k disciplinární komisi "pro úmyslné a opakované chybné vyplnění zápisu o utkání v zápasech 4. třídy skupiny B".

Baroš byl v zápisech Převýšova B uveden hned ve čtyřech případech, Berbr jednou. Proč tak klub učinil, není jasné, ale podle všeho jde o vtípek. Lze předpokládat, že Převýšovští dostanou za uši.

Disciplinárka bude řešit Převýšov B i vedoucího mužstva Jaroslava Matouše, "jehož povinností je při nedelegování asistenta rozhodčího přímo komisí rozhodčích okresního fotbalového svazu zajistit laického asistenta rozhodčího, který je na utkání fyzicky přítomen".

Sportovně-technická komise už mezitím také navrhla pro Převýšov B pokutu ve výši 2500 Kč, trest pro vedoucího nechává v kompetenci disciplinárky.