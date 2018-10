Reprezentace už zase hraje srdcem, potěšilo Nedvěda. Pokračujte tak i dneska! vzkázal na Ukrajinu

Čeští fotbalisté už zase hrají srdcem. Premisa, která by měla být samozřejmostí, se po příchodu nového kouče Jaroslava Šilhavého k národnímu týmu zase do reprezentace vrátila, což potěšilo Pavla Nedvěda ze všeho nejvíc. „A navíc bylo z kluků patrné, že chtějí. V poslední době to až takovou samozřejmostí nebylo,“ přiznávala legenda českého fotbalu, že z vystoupení národního týmu v sobotním duelu Ligy národů proti Slovákům (2:1) měla dobrý pocit.

„Hrozně jsem jim fandil, takže po výhře nad Slovenskem jsem cítil mrazení. Ukázalo se, že na tom český fotbal není tak špatně, jak se píše a mluví. Talentované hráče pořád máme a je třeba s nimi pracoval," glosoval Pavel Nedvěd sobotní partii v Trnavě, v níž Šilhavého svěřenci získali první tři body do skupiny nově zrozené Ligy národů.

„Byl to vyrovnaný zápas, jehož průběhu by odpovídala remíza. Na našich hráčích však bylo vidět, že chtějí vyhrát a že dávají do utkání víc než Slováci. A nakonec vyhráli. Především srdcem, což je hodně pozitivní," kvitoval výkon svých českých fotbalových nástupců Pavel Nedvěd proslulý tím, že byl ochoten na trávníku potit krev a třeba i padnout, jen aby jeho tým vyhrál. Jedno, zda na sobě právě měl dres Sparty, římského Lazia nebo turínského Juventusu, zda bojoval za klubové nebo reprezentační barvy. A že dával do každého utkání celé srdce, to pro něho představovalo naprostou samozřejmost.

I proto očekává, že i dnes večer dá reprezentace v Charkově v duelu s Ukrajinci do hry celé srdce.

„Věřím, že s novým trenérem tomu tak bude. Kluky čeká těžký zápas, o čemž jsem se přesvědčil, když Ukrajinci hráli přípravné střetnutí s Itálií. ,Šéva´ má opravdu moc dobrý tým, který mohl i v Itálii vyhrát," skládal Nedvěd poklonu ukrajinské fotbalové ikoně Andreji Ševčenkovi, jenž nyní reprezentaci své země vede.

„Žádné utkání ale není prohrané předem," posílal na Ukrajinu vzkaz české reprezentaci s vírou, že i proti Ševčenkovu týmui obstojí, když bude hrát srdcem.