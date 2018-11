Fotbalová Žumpa? Nikdo to neřekne nahlas, zlobí se záložník Herzán. Zářez se nekonal

V týdnu po utkání s Pískem se váš klub ozval a vytáhl s ostrým protestem proti rozhodčím a dalším nešvarům ve třetí lize. Předseda Sokola dokonce mluvil o Žumpa lize. S čím jste k utkání jeli?

S tím, že budeme hrát fotbal, jako vždycky. Chtěli jsme se poprat o body. Nic jiného. Soupeř byl velmi kvalitní, zasloužil si vyhrát. A my jsme za stavu 2:1 měli na chvíli šanci, ale nedopadlo to. Vyšehrad vyhrál zaslouženě.

Kritika byla poměrně drsná, zazněla poměrně zásadní obvinění například o platících a neplatících klubech směrem k rozhodčím. Obavy z výkonu sudího jste neměli?

Víte co, je to amatérský fotbal, chceme tou hrou bavit sebe a diváky. My děláme jen svoji práci. Tím, co klub udělal, jsme se jen snažili upozornit na něco, o čem si šušká každý, ale nikdo to neřekne nahlas.

Jak se vám zamlouval výkon arbitrů? Váš klub požádal o změnu delegace...

Rozhodčí nechci hodnotit, to mi nepřísluší. To musí udělat někdo jiný. My se snažíme si rozhodčích nevšímat. Soustředíme se na sebe. O tom, že Živanice chtěly, ať ten zápas řídí někdo jiný, jsme pochopitelně věděli. Nejdřív si myslím, že nám nebylo vyhověno a po zveřejnění toho kritického dopisu už jo.

Jak prostředí v ČFL vnímáte z pozice zkušeného fotbalisty, co hrál nejvyšší soutěž?

Hodněkrát se tu stanou zvláštní věci, to je prostě fakt. Nejsem ubrečený, nechci si na něco stěžovat, a dokážu uznat, že když je soupeř silnější, tak mu prostě pogratuluji a uznám, že vyhrál zaslouženě. Což bylo i tentokrát proti Vyšehradu.

Mluvíte o zvláštních věcech. Připisujete to třeba nezkušenosti rozhodčích, nebo si troufnete tvrdit, že jde o úmysl?

Jsem přesvědčený o tom, že kolikrát je to úmysl.

Po minulém zápase jste prý říkal, že zvažujete konec kariéry. Nakonec jste zase hrál...

To bylo v emocích po zápase. Mám svoje roky, byl jsem toho plný. Nebyla to reakce na jeden zápas. Zažil jsem i v divizi některé zvláštní zápasy... Prostě jsem rád, že se upozornilo na to, že není všechno, jak by mělo být. Všichni bychom se měli snažit, aby fotbal byl co nejčistší a lidi do něj dávali peníze. Protože to pro majitele klubů není lehké a musíme si toho vážit. Je možný, že tím, co se v českém fotbale děje, se je povede otrávit.

Jaké jste zaznamenal reakce na to, že se Živanice ozvaly s takhle ostrou kritikou?

Měl jsem víceméně kladné reakce. Nic negativního se ke mně nedostalo.

Věříte tomu, že se k živanickému protestu někdo přidá?

Uvidíme. Jestli má někdo stejné pocity jako my, tak by se měl přidat.