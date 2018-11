Plzeň sahala v Moskvě po senzaci. Mladíky o ni připravil obránce na čáře

Vítězství bylo blízko. Mladé plzeňské fotbalisty od něj v utkání 5. kola UEFA Youth League pro hráče do 19 let na hřišti CSKA Moskva dělilo nejspíš pár centimetrů. Za stavu 1:1 totiž ránu viktoriána Plecitého zastavil na brankové čáře jeden z obránců ruského týmu.

Viktoriáni do zápasu vstoupili skvěle a hned ve třetí minutě šli do vedení. Ránu Pihrta z hranice velkého vápna ještě gólman vyrazil, proti následné dorážce stejného hráče už však byl bezmocný a Plzeň vedla.

Ruský celek pod vlivem snahy o vyrovnání přidal, šance si ale vytvářely oba týmy. Do přestávky se však žádná z nich neujala. Tým CSKA se s přibývajícím časem víc tlačil před branku Viktorie, ta pak mohla těžit z nebezpečných brejků do otevřené obrany. Úspěšnější byli ve svém snažení domácí, když na 1:1 vyrovnal pohotovou ranou Jelejev.

V nastaveném čase pak přišla plzeňská tutovka. V nastaveném čase utekl po pravé straně Řezáč, kterého vychytal výborným zákrokem gólman CSKA. Útočící hráč však stihl ještě připravit tutovku pro střídajícího Plecitého, jeho přízemní pokus ale vykopl z brankové čáry domácí obránce a vzal tak Viktorii naději na výhru.

„Zase jsme si dokázali, že v této soutěži můžeme být konkurenceschopní," těšilo trenéra Jiřího Žiláka v hodnocení pro klubový web. „Byl to vyrovnaný zápas na šance. Trochu nás mrzí neproměněná příležitost v poslední minutě, nicméně remíza je zasloužená a pro nás je ten bod nesmírně cenný," doplnil trenér dorostu U19.

V případě, že Real Madrid U19 dnes uspěje v Římě, rozdají si to viktoriáni doma s italským soupeřem o postup. „Bylo by to hezké rvát se s nimi doma o postup do další fáze," netajil se fotbalista Lukáš Pihrt.