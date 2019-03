Lvíčata doslova u vytržení. Ve Španělsku našla podmínky, o nichž se jim doma ani nesní

„Vstávali jsme sice docela brzy, ale takhle jsme si to naplánovali, protože jsme chtěli ve Španělsku stihnout už odpolední trénink," vykládal nový trenér jednadvacítky Karel Krejčí po první přípravě přímo v Pinataru, po níž hráči doslova zářili.

Odpoledne jim nastavilo velmi přívětivou tvář a dokonale připravený trávník si nemohli vynachválit.

„Je před námi docela výživný týden vyplněný dvoufázovými tréninky a dvěma kvalitními zápasy, ale tady se to bude vstřebávat dobře. Navíc zase utužíme partu," přiblížil stoper a kapitán Matěj Chaluš nejbližší program reprezentační jednadvacítky, která se v murcijském regionu nedaleko Středozemního moře poměří v pátek s Islandem a v pondělí s Mexikem U20.

Pro česká fotbalová Lvíčata jde o první sraz nové éry pod velením kouče Krejčího a právě tréninkový kemp na jihu Evropy má dát týmu dobrý základ do startu kvalifikace ME, jež se přihlásí o slovo v září.

Fotbalová Lvíčata se připravují na novou kvalifikaci na jihu Španělska.

Martin Gregor, FAČR

Proto nechtějí promarnit ani chvíli. Hned po příjezdu mužstvo vyrazilo na nedaleké tréninkové hřiště, vedle kterého právě finišovala i příprava francouzského výběru U20. To vše v obklopení všudypřítomných golfových hřišť, na které hráči shlížejí i ze svého hotelu. Pinatar Football Arena, jak se místní komplex nazývá, nabízí fotbalovým mužstvům dokonalý servis.

Od středy se mladý český tým začíná chystat na páteční test proti Islandu. „Zaměříme se už na nácvik konkrétních herních situací, zkusíme i standardní situace. I k tomu nám zdejší klima nahrává, v Česku bychom to třeba kvůli počasí úplně udělat nemohli," řekl Krejčí.

Také hráči jsou na týdenní soustředění natěšení. „Ve Španělsku jsem na soustředění potřetí a znovu to je parádní. Když člověk uteče do tepla, tak to hned baví víc. Na takových hřištích ožijete, i trénink má pak jinou kvalitu. Tady to určitě nikomu neodskočí, dá se tady skvěle pracovat," usmíval se Chaluš.